Адаптерное кольцо Profoto Clic OCF Adapter II
Код товара : УТ-00067997
Артикул : 101307
32 890 ₽
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год
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Описание
Адаптерное кольцо Profoto Clic OCF Adapter II позволяет использовать все вспышки Profoto серии A с насадками серии OCF. Также возможно комбинировать их с магнитными насадками серии Clic – например, с цветными светофильтрами. Гнездо для фотозонтов расположено максимально близко к головке вспышки, что обеспечивает качественное рассеивание света при использовании зонтов. В комплекте идет жесткий чехол-ракушка.