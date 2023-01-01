Адаптерное кольцо Profoto Clic OCF Adapter II позволяет использовать все вспышки Profoto серии A с насадками серии OCF. Также возможно комбинировать их с магнитными насадками серии Clic – например, с цветными светофильтрами. Гнездо для фотозонтов расположено максимально близко к головке вспышки, что обеспечивает качественное рассеивание света при использовании зонтов. В комплекте идет жесткий чехол-ракушка.