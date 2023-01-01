Описание

Сотовая решетка Clic повышает контрастность и выразительность

Удобное магнитное крепление

Возможность использовать с совместимыми светоформирующими инструментами

В комплект Clic Grid & Gel Kit входят сотовая решетка Clic 20° и два цветных конверсионных фильтра Clic — полный оранжевый (Full CTO) и оранжевый 1/2 плотности (1/2 CTO). Решетка Clic с углом в 20° снижает рассеивание света и повышает контрастность и выразительность изображения. Оранжевые фильтры Clic позволяют сбалансировать искусственное освещение с естественным, например таким, которое наблюдается в золотой час или при работе ламп накаливания.

Благодаря магнитному креплению цветные фильтры и сотовая решетка Clic устанавливаются и снимаются мгновенно. Их можно использовать друг с другом и с другими совместимыми светоформирующими инструментами, что дает почти безграничные творческие возможности.

Совместимые вспышки: Profoto A1, A1X, A2, A10, C1 Plus.