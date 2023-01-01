Комплект Profoto Clic Grid & Gel Kit (соты 20°, Full CTO, 1/2 CTO)
Код товара : УТ-00043054
Артикул : 101302
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Официальная гарантия Profoto 1 год
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.160
Описание
- Сотовая решетка Clic повышает контрастность и выразительность
- Удобное магнитное крепление
- Возможность использовать с совместимыми светоформирующими инструментами
В комплект Clic Grid & Gel Kit входят сотовая решетка Clic 20° и два цветных конверсионных фильтра Clic — полный оранжевый (Full CTO) и оранжевый 1/2 плотности (1/2 CTO). Решетка Clic с углом в 20° снижает рассеивание света и повышает контрастность и выразительность изображения. Оранжевые фильтры Clic позволяют сбалансировать искусственное освещение с естественным, например таким, которое наблюдается в золотой час или при работе ламп накаливания.
Благодаря магнитному креплению цветные фильтры и сотовая решетка Clic устанавливаются и снимаются мгновенно. Их можно использовать друг с другом и с другими совместимыми светоформирующими инструментами, что дает почти безграничные творческие возможности.
Совместимые вспышки: Profoto A1, A1X, A2, A10, C1 Plus.