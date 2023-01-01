Описание

Коррекционный оранжевый светофильтр для вспышек Profoto A1, A1X, A10, C1 Plus. Преобразовывает цветовую температуру вспышки со стандартных 5600К до 3200К, что позволяет привести ее в соответствие с другими «теплыми» источниками света в кадре.

Также может использоваться творчески: например, при съемке под открытым небом установка оранжевого CTO фильтра на вспышку и одновременное понижение баланса белого на камере до 3200К позволит получить глубокий синий цвет неба и холодные оттенки пейзажа. При этом объект, освещенный вспышкой, будет выглядеть совершенно естественно, без синего тона.

Магнитное крепление позволяет практически моментально устанавливать и снимать фильтр, что значительно экономит время при съемке. Более того, фильтры можно комбинировать друг с другом и с другими насадками (сотовыми решетками, купольным рассеивателем, отражателями Bounce Card и Soft Bounce).