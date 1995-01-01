Купольный рассеиватель Profoto Clic Dome подходит для вспышек Profoto A1, A1X и C1 Plus. Он обеспечивает достаточно мягкий свет с плавным угасанием от центра к периферии. Благодаря широкому углу рассеивания этот модификатор хорошо подходит для групповых снимков и других подобных сценариев, когда вам необходимо покрыть большую площадь с помощью всего одной вспышки. Благодаря магнитному креплению он очень быстро устанавливается и снимается, а также может комбинироваться с цветными светофильтрами Clic Gel.