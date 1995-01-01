Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Рассеиватель Profoto Clic Dome для A1, A1X, C1 Plus

  • Clic Dome для A1, A1X, C1 Plus
  • Clic Dome для A1, A1X, C1 Plus
  • Clic Dome для A1, A1X, C1 Plus
Код товара:УТ-00069427
Артикул:101230

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Купольный рассеиватель Profoto Clic Dome подходит для вспышек Profoto A1, A1X и C1 Plus. Он обеспечивает достаточно мягкий свет с плавным угасанием от центра к периферии. Благодаря широкому углу рассеивания этот модификатор хорошо подходит для групповых снимков и других подобных сценариев, когда вам необходимо покрыть большую площадь с помощью всего одной вспышки. Благодаря магнитному креплению он очень быстро устанавливается и снимается, а также может комбинироваться с цветными светофильтрами Clic Gel.