Описание

Запасной аккумулятор для вспышек A10, A1X и A1.

Обеспечивает до 450 импульсов на полной мощности.

Служит в четыре раза дольше батареек типа AA.

Заряжается за 80 минут при использовании зарядного устройства для вспышек A10, A1X и A1.

Меньше всего в разгар съемки фотографам нужно снижение скорости работы и тем более полная остановка для замены батареек. Литий-ионный аккумулятор высокой емкости, разработанный специально для вспышек A10, A1X и A1, работает в четыре раза дольше, чем батарейки AA, причем его эффективность со временем не снижается. На установку аккумулятора во вспышку A10, A1X или A1 потребуется лишь несколько секунд. Кроме того, он быстро перезаряжается. С ним вы сможете спокойно снимать, не думая об уровне заряда.

Кроме того, наши литий-ионные аккумуляторы имеют сертификат ООН, поэтому их можно перевозить авиатранспортом повсеместно. Всю необходимую документацию вы найдете на вкладке загрузки.