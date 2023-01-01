Аккумулятор Profoto для B2
Код товара : УТ-00011255
Артикул : 100396
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.400
Описание
Сменный литий-ионный аккумулятор для вспышки Profoto B2. Емкости достаточно для 215 вспышек с полной мощностью. Заряжается за 45-60 минут. Есть светодиодная индикация оставшегося заряда.