Сумка Profoto BAG XS для B1, B1X, D1, D2
Код товара:УТ-00042940
Артикул:330224
Товар не найден
Характеристики
ЦветЧерный
Описание
Компактная текстильная сумка с уплотненными стенками предназначена для безопасного хранения и транспортировки моноблоков Profoto B1, B1X, D1 или D2. Закрывается на молнию, широкая и мягкая ручка комфортна при переноске техники. Внутренние перегородки на липучках позволяют также расположить внутри сетевой адаптер, сменную батарею и другие небольшие аксессуары. Основной материал: нейлон.
Размеры: 44 х 23 х 15 см
Вес: 1.5 кг