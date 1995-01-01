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Сумка Profoto BAG XS для B1, B1X, D1, D2

  • BAG XS для B1, B1X, D1, D2
  • BAG XS для B1, B1X, D1, D2
  • BAG XS для B1, B1X, D1, D2
  • BAG XS для B1, B1X, D1, D2
  • BAG XS для B1, B1X, D1, D2
  • BAG XS для B1, B1X, D1, D2
  • BAG XS для B1, B1X, D1, D2
Код товара:УТ-00042940
Артикул:330224

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Компактная текстильная сумка с уплотненными стенками предназначена для безопасного хранения и транспортировки моноблоков Profoto B1, B1X, D1 или D2. Закрывается на молнию, широкая и мягкая ручка комфортна при переноске техники. Внутренние перегородки на липучках позволяют также расположить внутри сетевой адаптер, сменную батарею и другие небольшие аксессуары. Основной материал: нейлон.

Размеры: 44 х 23 х 15 см
Вес: 1.5 кг