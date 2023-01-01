Комплект вспышек Profoto B1X 500 AirTTL Location Kit, 2х500 Дж
Код товара : УТ-00017545
Артикул : 901027-EUR
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Байонет
Нет
Время перезарядки
0.1 - 1.9 с
Высокоскоростная синхронизация HSS
есть, до 1/8000 с
Регулировка мощности, диапазон
9 ступеней, 2.0 - 10, с шагом 0.1 (500 - 2 Дж)
Дистанционное управление настройками
есть, с пульта AirTTL, AirRemote или вспышки A1
Длительность импульса
нормальный режим t0.1: 1/400 - 1/6000 с, t0.5: 1/1000 - 1/11 000 с, режим Freeze, t0.1: 1/400 - 1/8 000 с., t0.5: 1/1000 - 1/19 000 c
Моделирующий (пилотный) свет
светодиодный, 2500 лм (аналог галогенной лампы 130 Вт), 3000К
Синхронизация
радио: 2.4 ГГц, 8 каналов, 3 / 6 групп (TTL / ручное управление); световая / ИК ловушка, вход для синхрокабеля 3.5 мм
Питание
литий-ионный аккумулятор, до 315 вспышек при полной мощности
Управление моделирующим светом
пропорциональное, независимое
TTL управление
есть, с камерами Canon, Nikon, Sony, Fujifilm, Olympus (необходим трансмиттер AirTTL или вспышка A1, совместимы не все камеры)
Другие характеристики
Вес (брутто), г
9.000
Комплектация
2 моноблока, 2 аккумулятора, зарядное устройство 4.5А, кабель питания, автомобильное ЗУ 1.8А, USB кабель, фирменный рюкзак
Особые характеристики
стробоскоп: до 20 вспышек в секунду
Описание
Profoto B1X: Энергия всегда там, где она нужна
B1 стала стандартом среди выносных вспышек. Сейчас, с анонсом B1X, устанавливается новый эталон. Это не просто обновление, это замена с существенными улучшениями.
Мы хотели бы думать о новом B1X как об энергии с определенной целью. И эта цель проста: мы хотим, чтобы фотографы могли везде реализовать свое видение. На полпути вверх по горе, в попытках пересветить солнце посреди пустыни или свисая со скалы, нависающей над Средиземным морем - неважно где.
Вот почему пилотный LED свет обеспечивает на 80% больше светоотдачи, батарея на 50% более емкая, и B1X имеет самый широкий диапазон выдержек синхронизации среди всех вспышек.
Потому что нам важно, чтобы энергия была всегда там, где она нужна. И самое главное, чтобы энергия всегда была в воображении.
Технические характеристики:
- Диапазон мощности: 2 - 500Дж (9 f-стопов)
- Скорость перезаряда: 0.1-1.9 (серийная съемка до 20 импульсов в секунду)
- Максимальная мощность пилотного света: 24Вт LED (эквивалентна галогеновой лампе мощностью 130Вт)
- Длительность вспышки в нормальном режиме (t0.5): 1/11,000с (2Дж) - 1/1,000с (500Дж)
- Длительность вспышки в режиме фиксации (t0.5): 1/19,000с (2Дж) - 1/1,000с (500Дж)
- Высокоскоростная синхронизация: До 1/8 000 с. с диапазоном мощности 9 f-стопов
- Ведущее число при 2м / 100 ISO с отражателем Magnum Reflector: 45 2/10
- Дисплей: с высоким разрешением и интуитивно понятным интерфейсом
- Габариты: 14 х 31 х 21 см
- Вес: 3 кг (с батареей)
Радиосинхронизатор и пульт:
Да, встроенный AirTTL, поддерживающий беспроводную синхронизацию, дистанционное управление и TTL. Полностью интегрирована с другими вспышками с функцией AirTTL, такими как B2 и D2. (Требуется пульт Air Remote TTL, который продается отдельно.)
Комплектация: B1X Location Kit включает 2 вспышки, 2 аккумулятора, быстрое сетевое зарядное устройство (4.5 А), автомобильное зарядное устройство и качественный фирменный рюкзак Backpack M.