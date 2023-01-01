Описание

Profoto B1X: Энергия всегда там, где она нужна

B1 стала стандартом среди выносных вспышек. Сейчас, с анонсом B1X, устанавливается новый эталон. Это не просто обновление, это замена с существенными улучшениями.

Мы хотели бы думать о новом B1X как об энергии с определенной целью. И эта цель проста: мы хотим, чтобы фотографы могли везде реализовать свое видение. На полпути вверх по горе, в попытках пересветить солнце посреди пустыни или свисая со скалы, нависающей над Средиземным морем - неважно где.

Вот почему пилотный LED свет обеспечивает на 80% больше светоотдачи, батарея на 50% более емкая, и B1X имеет самый широкий диапазон выдержек синхронизации среди всех вспышек.

Потому что нам важно, чтобы энергия была всегда там, где она нужна. И самое главное, чтобы энергия всегда была в воображении.

Технические характеристики:

Диапазон мощности: 2 - 500Дж (9 f-стопов)

Скорость перезаряда: 0.1-1.9 (серийная съемка до 20 импульсов в секунду)

Максимальная мощность пилотного света: 24Вт LED (эквивалентна галогеновой лампе мощностью 130Вт)

Длительность вспышки в нормальном режиме (t0.5): 1/11,000с (2Дж) - 1/1,000с (500Дж)

Длительность вспышки в режиме фиксации (t0.5): 1/19,000с (2Дж) - 1/1,000с (500Дж)

Высокоскоростная синхронизация: До 1/8 000 с. с диапазоном мощности 9 f-стопов

Ведущее число при 2м / 100 ISO с отражателем Magnum Reflector: 45 2/10

Дисплей: с высоким разрешением и интуитивно понятным интерфейсом

Габариты: 14 х 31 х 21 см

Вес: 3 кг (с батареей)

Радиосинхронизатор и пульт:

Да, встроенный AirTTL, поддерживающий беспроводную синхронизацию, дистанционное управление и TTL. Полностью интегрирована с другими вспышками с функцией AirTTL, такими как B2 и D2. (Требуется пульт Air Remote TTL, который продается отдельно.)

Комплектация: B1X Location Kit включает 2 вспышки, 2 аккумулятора, быстрое сетевое зарядное устройство (4.5 А), автомобильное зарядное устройство и качественный фирменный рюкзак Backpack M.