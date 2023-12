Описание

Размер и форма как у объектива

Мощность как у десяти накамерных вспышек

Постоянный свет с регулировкой цветовой температуры для видеосъемки

Совместимость с более чем 120 светоформирующими инструментами

Управление со смартфона через приложение Profoto Control

Литий-ионный аккумулятор

Обе вспышки серии B10X многофункциональны. Это означает, что B10X и B10X Plus одинаково прекрасно справляются с видео- и фотосъемкой. Кроме того, они обеспечивают более яркий постоянный свет в 3250 люменов по сравнению с моделями B10 и B10 Plus (2500 лм). Это прирост в 30 %. А еще B10X и B10X Plus перезаряжаются быстрее своих предшественниц.

Благодаря простому и понятному интерфейсу вспышки серии B10X очень легко освоить. Вам не придется постоянно отвлекаться на настройки и вы сможете сосредоточиться на творчестве. А приложение Profoto позволит удобно просматривать и менять все настройки прямо на смартфоне, а также моментально устанавливать обновления прошивки.

Обе вспышки поддерживают нашу фирменную Bluetooth-технологию AirX. Благодаря этому вы сможете использовать весь функционал B10X и B10X Plus, даже снимая на смартфон. Теперь все этапы работы — от самой съемки и обработки до публикации — можно выполнять на одном устройстве. Все это существенно сокращает время от создания творческой концепции до ее воплощения.

Добавьте к этому всему творческий простор, открываемый широкой линейкой легких и удобных аксессуаров семейства OCF и 120 другими светоформирующими инструментами Profoto.