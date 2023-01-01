Комплект выносных вспышек Profoto B10X Plus Duo Kit, 2х500 Дж
Код товара : УТ-00054594
Артикул : 901195-EUR
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Инструкции и документы
Характеристики
Характеристики
Байонет
Profoto
Время перезарядки
0.05 - 2.2 с
Регулировка мощности, диапазон
10 ступеней с шагом 0.1 ступень
Дистанционное управление настройками
есть, с помощью синхронизатора Air Remote TTL или через мобильное приложение Profoto Connect
Длительность импульса
1/390 - 1/6000 с (стандартный режим), 1/390 - 1/35 000 с (режим «Заморозка»)
Моделирующий (пилотный) свет
светодиодный, 3250 лм, настраиваемая цветовая температура 3000 - 6500 К, настраиваемая яркость 10 - 100%, CRI 90-96
Синхронизация
радио: 2.4 ГГц, 8 каналов, 3 / 6 групп, 100 / 300 метров (TTL / ручное управление); срабатывание по световой ловушке
Питание
литий-ионный аккумулятор, до 200 вспышек при полной мощности или 65 минут постоянного света с максимальной яркостью, зарядка менее чем за 90 минут
Управление моделирующим светом
пропорциональное, независимое
Другие характеристики
Вес
1.9 кг (с адаптером на стойку), 1.7 кг (без адаптера)
Вес (брутто), г
8.000
Комплектация
2 комплекта (вспышка, литий-ионный аккумулятор, зарядное устройство, адаптер для установки на стойку) + рюкзак Profoto Core Backpack S
Размеры товара
23.5 х 11 х 10 см
Описание
- Размер и форма как у объектива
- Мощность как у десяти накамерных вспышек
- Постоянный свет с регулировкой цветовой температуры для видеосъемки
- Совместимость с более чем 120 светоформирующими инструментами
- Управление со смартфона через приложение Profoto Control
- Литий-ионный аккумулятор
Обе вспышки серии B10X многофункциональны. Это означает, что B10X и B10X Plus одинаково прекрасно справляются с видео- и фотосъемкой. Кроме того, они обеспечивают более яркий постоянный свет в 3250 люменов по сравнению с моделями B10 и B10 Plus (2500 лм). Это прирост в 30 %. А еще B10X и B10X Plus перезаряжаются быстрее своих предшественниц.
Благодаря простому и понятному интерфейсу вспышки серии B10X очень легко освоить. Вам не придется постоянно отвлекаться на настройки и вы сможете сосредоточиться на творчестве. А приложение Profoto позволит удобно просматривать и менять все настройки прямо на смартфоне, а также моментально устанавливать обновления прошивки.
Обе вспышки поддерживают нашу фирменную Bluetooth-технологию AirX. Благодаря этому вы сможете использовать весь функционал B10X и B10X Plus, даже снимая на смартфон. Теперь все этапы работы — от самой съемки и обработки до публикации — можно выполнять на одном устройстве. Все это существенно сокращает время от создания творческой концепции до ее воплощения.
Добавьте к этому всему творческий простор, открываемый широкой линейкой легких и удобных аксессуаров семейства OCF и 120 другими светоформирующими инструментами Profoto.