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Комплект выносных вспышек Profoto B10X Duo Kit, 2х250 Дж

  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
  • B10X Duo Kit, 2х250 Дж
Код товара:УТ-00054593
Артикул:901194-EUR
Честный знак

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

  • Размер и форма как у объектива
  • Мощность как у пяти накамерных вспышек
  • Постоянный свет с регулировкой цветовой температуры для видеосъемки
  • Совместимость с более чем 120 светоформирующими инструментами
  • Управление со смартфона через приложение Profoto Control
  • Литий-ионный аккумулятор

Обе вспышки серии B10X многофункциональны. Это означает, что B10X и B10X Plus одинаково прекрасно справляются с видео- и фотосъемкой. Кроме того, они обеспечивают более яркий постоянный свет в 3250 люменов по сравнению с моделями B10 и B10 Plus (2500 лм). Это прирост в 30 %. А еще B10X и B10X Plus перезаряжаются быстрее своих предшественниц.

Благодаря простому и понятному интерфейсу вспышки серии B10X очень легко освоить. Вам не придется постоянно отвлекаться на настройки и вы сможете сосредоточиться на творчестве. А приложение Profoto позволит удобно просматривать и менять все настройки прямо на смартфоне, а также моментально устанавливать обновления прошивки.

Обе вспышки поддерживают нашу фирменную Bluetooth-технологию AirX. Благодаря этому вы сможете использовать весь функционал B10X и B10X Plus, даже снимая на смартфон. Теперь все этапы работы — от самой съемки и обработки до публикации — можно выполнять на одном устройстве. Все это существенно сокращает время от создания творческой концепции до ее воплощения.

Добавьте к этому всему творческий простор, открываемый широкой линейкой легких и удобных аксессуаров семейства OCF и 120 другими светоформирующими инструментами Profoto.