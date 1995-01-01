Трансивер Profoto Air USB для дистанционного управления с ПК
Код товара:УТ-00058326
Артикул:901034
Товар не найден
Описание
Трансивер Profoto Air USB предназначен для беспроводного соединения вашего ПК на базе Windows или Mac OS с импульсными или постоянными осветителями Profoto. Он устанавливается в USB-A разъем компьютера. Для работы необходимо установить ПО Profoto Studio Air, Profoto Studio 3 или Profoto Studio Plugin for Capture One Pro, которое позволяет управлять параметрами осветителей с клавиатуры вашего настольного ПК или ноутбука. Дальность действия: до 100 м.
Совместимые приборы:
Все осветители Profoto со встроенным радиоприемником системы Air