Главная страница Осветительное оборудование Импульсный свет Трансивер Profoto Air USB для дистанционного управления с ПК

Трансивер Profoto Air USB для дистанционного управления с ПК



Код товара: УТ-00058326 Артикул: 901034 Код товара: УТ-00058326 Артикул: 901034 Трансивер Profoto Air USB предназначен для беспроводного соединения вашего ПК на базе Windows или Mac OS с импульсными или постоянными осветителями Profoto. Он устанавливается в USB-A разъем компьютера. Для работы необходимо установить ПО Profoto Studio Air, Profoto Studio 3 или Profoto Studio Plugin for Capture One Pro, которое позволяет управлять параметрами осветителей с клавиатуры вашего настольного ПК или ноутбука. Дальность действия: до 100 м. Товар не найден Задать вопрос Описание Трансивер Profoto Air USB предназначен для беспроводного соединения вашего ПК на базе Windows или Mac OS с импульсными или постоянными осветителями Profoto. Он устанавливается в USB-A разъем компьютера. Для работы необходимо установить ПО Profoto Studio Air, Profoto Studio 3 или Profoto Studio Plugin for Capture One Pro, которое позволяет управлять параметрами осветителей с клавиатуры вашего настольного ПК или ноутбука. Дальность действия: до 100 м. Совместимые приборы: Все осветители Profoto со встроенным радиоприемником системы Air Видео Наш обзор

Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.