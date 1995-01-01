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Трансивер Profoto Air USB для дистанционного управления с ПК

Код товара:УТ-00058326
Артикул:901034

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Трансивер Profoto Air USB предназначен для беспроводного соединения вашего ПК на базе Windows или Mac OS с импульсными или постоянными осветителями Profoto. Он устанавливается в USB-A разъем компьютера. Для работы необходимо установить ПО Profoto Studio Air, Profoto Studio 3 или Profoto Studio Plugin for Capture One Pro, которое позволяет управлять параметрами осветителей с клавиатуры вашего настольного ПК или ноутбука. Дальность действия: до 100 м.

Совместимые приборы:

Все осветители Profoto со встроенным радиоприемником системы Air