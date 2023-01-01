Комплект из двух синхронизаторов Profoto Air Sync, к стандартному комплекту (ремешок. 2 батарейки ААА) добавлены 2 крышки для «пяток» и 2 синхрокабеля: 3.5 - 3.5 мм и 3.5 - 6.3 мм. Кабели нужны для подключения синхронизаторов ко вспышкам других производителей, а также к старым моделям Profoto. Все вспышки Profoto Air уже имеют встроенный радиосинхронизатор.