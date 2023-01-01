Комплект синхронизаторов Profoto Air Sync Twin Kit
Код товара : УТ-00023159
Артикул : 901035
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.550
Описание
Комплект из двух синхронизаторов Profoto Air Sync
Комплектация:
- Синхронизатор Air Sync х2
- Ремешок х2
- Батарейки ААА х4
- Крышки синхроконтактов х2
- Синхрокабель 3.5 - 3.5 мм х1
- Синхрокабель 3.5 - 6.3 мм х1