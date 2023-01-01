Описание

Простой, но надежный и быстрый радиосинхронизатор для студийных приборов Profoto со встроенными приемниками системы Air. Синхронизатор Air Sync обеспечивает только поджиг вспышки, без возможности регулировать мощность и другие параметры осветителей (в отличие от Air Remote). Выдержка при синхронизации может составлять до 1/1600 с. (при использовании центрального затвора).

Рабочий диапазон: 2.4 ГГц, 8 каналов, дальность действия - до 300 м.

Интерфейс: синхровыход 3.5 мм, синхровход 3.5 мм, ножка для установки в «горячий башмак» (ISO 518)

Питание: 2 батарейки типа ААА (10 / 140 часов работы в зависимости от режима)

Комплектация: синхронизатор (1 шт.), чехол, ремешок

Размеры: 40 х 50 х 70 мм

Вес: 40 г (без питания)