Радиосинхронизатор Profoto Air Sync
Код товара : УТ-00019160
Артикул : 901032
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Официальная гарантия Profoto 1 год
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Характеристики
Характеристики
Вес (брутто), г
0.450
Описание
Простой, но надежный и быстрый радиосинхронизатор для студийных приборов Profoto со встроенными приемниками системы Air. Синхронизатор Air Sync обеспечивает только поджиг вспышки, без возможности регулировать мощность и другие параметры осветителей (в отличие от Air Remote). Выдержка при синхронизации может составлять до 1/1600 с. (при использовании центрального затвора).
Рабочий диапазон: 2.4 ГГц, 8 каналов, дальность действия - до 300 м.
Интерфейс: синхровыход 3.5 мм, синхровход 3.5 мм, ножка для установки в «горячий башмак» (ISO 518)
Питание: 2 батарейки типа ААА (10 / 140 часов работы в зависимости от режима)
Комплектация: синхронизатор (1 шт.), чехол, ремешок
Размеры: 40 х 50 х 70 мм
Вес: 40 г (без питания)