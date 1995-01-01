Блок управления для камер Fujifilm c поддержкой TTL и HSS режимов + ручного дистанционного управления выносными вспышками, моноблоками и генераторными головками Profoto. При использовании выносных вспышек Profoto B1, B1X и B2, моноблоков D2 и генераторной системы Pro-10 доступен режим TTL (авто), вы просто наводите камеру и снимаете, а Air Remote TTL-F автоматически передаёт данные на вспышку, обеспечивая идеальное экспонирование, даже при съемке на ходу, с постоянно изменяющимися условиями освещения. Контроллер поддерживает 3 группы вспышек, каждую из которых можно регулировать в пределах +/- 2 ступени. Кроме того, вы можете использовать предварительный TTL замер, а затем перейти в ручной режим (с сохранением настроек) и далее выставить нужную мощность в соответствии с вашим замыслом. Высокоскоростная синхронизация HSS поможет воспользоваться выдержками вплоть до 1/8000 с.

Гибридный режим (Hybrid Mode) позволит вам сначала сделать снимок с TTL для получения технически идеального экспонирования, а затем переключиться в ручной режим (Manual Mode) с теми же показателями и настройками и применить любые креативные корректировки, какие вы только захотите. Это поможет вам сэкономить огромное количество времени и реже использовать экспонометр.

Profoto Air Remote TTL-F оснащён ожидающей патента технологией высокоскоростной синхронизации Profoto High-speed Sync, отличающейся более высокой скоростью, мощностью и стабильностью по сравнению со всеми остальными решениями HSS, предлагаемыми на рынке. Перепады мощности от импульса к импульсу находятся на минимальном уровне.

Другие особенности:

Может использоваться для синхронизации и ручного управления любым прибором Profoto, совместимым с системой Air (моноблоки серии D1, генераторы Pro-B4, D4).

Приборы без поддержки Air можно подключить с помощью дополнительных трансиверов Air Sync (только синхронизация, без дистанционного управления)

Непревзойдённый радиус действия до 300 м (1000 футов) и открытый диапазон частот (2.4 ГГц).

Одобрен для использования во всех странах мира.

USB порт для обновления прошивки.

Характеристики:

Частота: 2.4 ГГц

Количество каналов: 8 (1-8)

Высокоскоростная синхронизация (HSS): есть

Дальность действия: до 300 м

Питание: 2x AAA батарейки (щелочные, до 30 часов работы)

Размеры: 78 х 60 х 40 мм

Вес: 88 г

В комплекте: