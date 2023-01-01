Описание

Profoto A2 – сверхкомпактный аккумуляторный моноблок, идеально подходящий для выездных съемок на различных локациях. По своим размерам он ближе к накамерным вспышкам, таким как Profoto A10, но немного мощнее их (100 Дж против 76) и немного дешевле. При этом он не предназначен для установки на камеру: в комплекте идет съемный адаптер на студийную стойку (под шпигот 5/8"), а на самом корпусе располагается резьбовое крепление 1/4", что позволяет монтировать на настольные штативы, струбцинные зажимы, присоски и так далее.

По качеству света Profoto A2 является по-настоящему профессиональной моделью: отклонение энергии импульса от вспышки к вспышке составляет не более 0.2 ступени (т.е. 2%), а возможное отклонение по цветовой температуре не превышает +/- 100К. Минимальная энергия срабатывания 0.1 Дж, а также управление мощностью с точностью до 1% позволяет использовать Profoto A2 с моделями, особо чувствительными к яркому свету: например, для съемки новорожденных и младенцев. Круглая форма вспышки обеспечивает естественное распространение света и красивые округлые блики.

В отличие от более мощных приборов Profoto серии OCF, у Profoto A2 отсутствует байонет, однако есть крепление для фотозонтов и магнитное крепление для различных аксессуаров серии Clic. В их число входят светофильтры, жесткие рефлекторы, рассеиватели, соты, шторки и даже софтбоксы. Магнитное крепление обеспечивает практически мгновенный монтаж модификаторов, чтобы вы не отвлекались и теряли меньше времени во время съемки. Для установки модификаторов с классическим креплением Profoto можно использовать Clic OCF Adapter II.

Profoto A2 поддерживает беспроводную радиосинхронизацию: вы можете использовать синхронизаторы Profoto Connect, Connect Pro, а также Profoto Air Remote, Air Sync. Все они работают на расстоянии до 100 м, а в идеальных условиях (открытая местность, отсутствие помех) и больше. Кроме того, для управления всеми настройками можно воспользоваться приложением Profoto Control (iOS, Android), подключившись к моноблоку по Bluetooth (дальность действия: до 30 м). Большой экран современных смартфонов делает дистанционное управление очень простым. Всего поддерживается до 6 групп, в каждой из которых может быть несколько приборов Profoto. Для владельцев смартфонов Apple также есть возможность использовать Profoto A2 при съемке на камеру телефона: достаточно установить приложение Profoto Camera, синхронизация вспышки с iPhone будет осуществляться напрямую.

Съемный аккумулятор обеспечивает около 400 срабатываний при максимальной мощности прибора, он заряжается в отдельном зарядном устройстве менее чем за 2 часа. Как правило, этого с избытком хватает для фотосессии, но вы всегда можете приобрести запасную батарею A-Series. Работа с питанием от сети у Profoto A2 не предусмотрена. Аккумулятор обеспечивает очень быструю перезарядку вспышки, поэтому (при использовании небольшой или средней мощности) вы можете даже установить свою камеру в режим серийной съемки. Это значительно повышает шанс поймать тот самый кадр при съемке модели в движении и других быстротечных событий.