Описание

Комплект Profoto Off-Camera Kit – это сама простота. В комплект входит Profoto Connect; синхронизатор, у которого нет ни одной кнопки. Благодаря этому синхронизатору натуральный и красивый свет A1X стал еще более доступным для большинства фотографов. В режиме авто достаточно навести камеру и фотографировать, так как правильная экспозиция будет рассчитана при нажатии кнопки спуска. Или можно выставить начальную экспозицию в режиме авто, затем переключиться в ручной режим и скорректировать в зависимости от вашего творческого замысла. Profoto A1X имеет круглую голову и формирует мягкое, аккуратное световое пятно. Линейка светоформирующих насадок позволить быть более креативным, а батарея высокой емкости обеспечивает быструю перезарядку и 450 импульсов на полной мощности от одной зарядки. Таким образом, комплект Profoto Off-Camera Kit, который состоит из синхронизатора Profoto Connect и источника света A1X - это мощный, но простой в работе тандем. Добавьте мобильное приложение Profoto, и вы можете легко и свободно воплощать свои творческие идеи. Всегда и везде.

Ключевые особенности

Profoto Connect

• Бескнопочный синхронизатор для источников света Profoto с технологией AirTTL

• Устанавливается на горячий башмак камеры и обеспечивает ее беспроводное соединение с источником света

• Три режима работы: автоматический, ручной, выключен

• Автоматический режим: автоматическая настройка мощности импульса

• Ручной режим: тонкая настройка параметров вспышки

• Компактность, легкость и минималистический дизайн

• Подключение через приложение Profoto (совместимо с iPhone 7 и более новыми моделями)

• Встроенный литийполимерный аккумулятор на 30 часов работы от одной зарядки

Profoto A1X

• Круглая голова.

• Функционал AirTTL и HSS.

• Магнитная система крепления (заявлен патент) для установки светоформирующих насадок.

• Светоформирующие насадки доступны в комплекте и по отдельности.

• Встроенный светодиодный пилотный свет.

• Функционал синхронизатора Air Remote.

• Съемная перезаряжаемая литий-ионная батарея.

• 450 импульсов на полной мощности от одного заряда батареи.

• Время перезарядки 1.0s.

• Режимы TTL/MAN.

• Встроенный механизм зуммирования с возможность ручного управления.

• Подсветка автофокуса (AF assist).

• Большой дисплей высокого разрешения.