Вспышка Profoto A1X Off-camera Kit (+ синхронизатор Connect) для Fujifilm
Код товара : УТ-00038976
Артикул : 901304-EUR
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Характеристики
Характеристики
Настройка мощности в ручном режиме
9 ступеней (2.0 - 10)
Поворот головки
вверх (до 90°), в стороны
Зум головки
есть, автоматический или ручной, 32 - 105 мм без насадок, 14 - 24 мм с широкоугольным рассеивателем
Длительность импульса
1/20 000 - 1/800 с
Время полной перезарядки, min (с)
0.05 - 1 с
Питание
литий-ионный аккумулятор для A1X
Минимальное количество срабатываний
450 срабатываний на полной мощности
Физические характеристики
Вес
560 г (с аккумулятором)
Прочие особенности
Дата анонса
15.05.2019
Комплектация
вспышка, синхронизатор Connect, аккумулятор, зарядное устройство, подставка, купольный рассеиватель (Dome), отражатель (Bounce Card), USB кабель, кабель питания, чехол
Описание
Комплект Profoto Off-Camera Kit – это сама простота. В комплект входит Profoto Connect; синхронизатор, у которого нет ни одной кнопки. Благодаря этому синхронизатору натуральный и красивый свет A1X стал еще более доступным для большинства фотографов. В режиме авто достаточно навести камеру и фотографировать, так как правильная экспозиция будет рассчитана при нажатии кнопки спуска. Или можно выставить начальную экспозицию в режиме авто, затем переключиться в ручной режим и скорректировать в зависимости от вашего творческого замысла. Profoto A1X имеет круглую голову и формирует мягкое, аккуратное световое пятно. Линейка светоформирующих насадок позволить быть более креативным, а батарея высокой емкости обеспечивает быструю перезарядку и 450 импульсов на полной мощности от одной зарядки. Таким образом, комплект Profoto Off-Camera Kit, который состоит из синхронизатора Profoto Connect и источника света A1X - это мощный, но простой в работе тандем. Добавьте мобильное приложение Profoto, и вы можете легко и свободно воплощать свои творческие идеи. Всегда и везде.
Ключевые особенности
Profoto Connect
• Бескнопочный синхронизатор для источников света Profoto с технологией AirTTL
• Устанавливается на горячий башмак камеры и обеспечивает ее беспроводное соединение с источником света
• Три режима работы: автоматический, ручной, выключен
• Автоматический режим: автоматическая настройка мощности импульса
• Ручной режим: тонкая настройка параметров вспышки
• Компактность, легкость и минималистический дизайн
• Подключение через приложение Profoto (совместимо с iPhone 7 и более новыми моделями)
• Встроенный литийполимерный аккумулятор на 30 часов работы от одной зарядки
Profoto A1X
• Круглая голова.
• Функционал AirTTL и HSS.
• Магнитная система крепления (заявлен патент) для установки светоформирующих насадок.
• Светоформирующие насадки доступны в комплекте и по отдельности.
• Встроенный светодиодный пилотный свет.
• Функционал синхронизатора Air Remote.
• Съемная перезаряжаемая литий-ионная батарея.
• 450 импульсов на полной мощности от одного заряда батареи.
• Время перезарядки 1.0s.
• Режимы TTL/MAN.
• Встроенный механизм зуммирования с возможность ручного управления.
• Подсветка автофокуса (AF assist).
• Большой дисплей высокого разрешения.