Вспышка + синхронизатор Profoto A10 Off-camera Kit для Canon
Код товара : УТ-00045022
Артикул : 901240-EUR
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Характеристики
Характеристики
Настройка мощности в ручном режиме
9 ступеней (2.0 - 10), стабильность: 0.2 ступени
Поворот головки
вверх (до 90°), в стороны
Зум головки
есть, автоматический или ручной, 32 - 105 мм без насадок, 14 - 24 мм с широкоугольным рассеивателем
Длительность импульса
1/20 000 - 1/800 с.
Время полной перезарядки, min (с)
0.05 - 1 с
Питание
литий-ионный аккумулятор, взаимозаменяем с аккумулятором A1X
Минимальное количество срабатываний
450 кадров на полной мощности
Физические характеристики
Вес
560 г (с аккумулятором)
Прочие особенности
Особые характеристики
синхронизация при съемке на мобильный телефон (Apple - поддерживается, Android - планируется), магнитное крепление аксессуаров
Дата анонса
23.09.2020
Комплектация
аккмулятор A-Series Battery Mk II, зарядное устройство, USB кабель (Micro B), кабель питания, широкоугольный рассеиватель Clic Dome, отражатель Bounce Card, подставка, чехол
Описание
Вспышка Profoto A10 поддерживает новую технологию AirX, реализованную на базе интерфейса Bluetooth. Благодаря ей прошивку для A10 можно обновлять через мобильное приложение. Более того она позволяет управлять вспышкой прямо со смартфона. Теперь впечатляющие возможности A10 становятся доступными всем фотографам . Похоже, что у Profoto A10 уже есть все шансы стать незаменимой классикой.
Вспышка Profoto A10 унаследовала все характерные для семейства возможности по формированию света. Ее круглая голова дает естественное рассеивание ссвета с мягким падением освещенности, а магнитное крепление позволяет эксперементировать со своей линейкой светоформирующих инструментов Profoto Clic. Благодаря тому, что их можно комбинировать друг с другом, вы получаете невероятно широкие творческие возможности. Кроме того, A10 имеет встроенный светодиодный пилотный свет, который упрощает настройку света, помогая видеть светотеневой рисунок будущего снимка.
Пользоваться вспышкой A10 предельно просто благодаря ее продуманному и лаконичному пользовательскому интерфейсу. Работа со вспышкой, как и со всей продукцией Profoto, интуитивно понятна, так что вам не придется читать длинные инструкции. Модель A10 также оснащена синхронизатором AirTTL. Благодаря AirTTL и функции HSS вы сможете быстро и легко получать профессиональные снимки, а дистанционное управление позволит без труда подключить дополнительные вспышки Profoto и управлять ими с помощью A10.
Profoto A10 – это не только накамерная вспышка. Она также может использоваться вне камеры как студийный источник света. A10 оснащена собственным литийонным аккумулятором высокой емкости, который быстро заряжается и работает вчетверо дольше батареек АА, а его характеристики не ухудшаются со временем. A10 перезаряжается вчетверо быстрее других накамерных вспышек: на полной мощности она срабатывает каждую одну секунду. Теперь вы не упустите ни единого кадра.
Особенности Profoto A10
- Круглая голова, обеспечивающая естественный свет с мягким рассеиванием.
- Совместимость со всеми магнитными светоформирующими инструментами Profoto Clic.
- Совместимость со всмеми синхронизаторами Profoto Air, Air TTL, Connect
- Поддержка управления через приложение Profoto для iOS.
- Технология AirX для синхронизации через Bluetooth, обеспечивающая совместимость с будущими поколениями смартфонов, включая управление импульсом.
- Лаконичный интерфейс и крупный дисплей высокого разрешения.
- Молниеносная перезарядка.
- Заменяемый литийонный аккумулятор высокой емкости.
- Голова с наклоном на 90˚ и вращением на 360˚
- Лазерная подсветка автофокуса и пилотный светодиодный свет.
- Автоматическое и ручное зумирование вспышки и пилотного света.
- Различные версии горячего башмака для установки на камеры Canon, Nikon, Sony и Fujifilm.