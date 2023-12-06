Описание

Код товара: 136929

Характеристики

Настройка мощности в ручном режиме

9 ступеней (2.0 - 10), стабильность: 0.2 ступени

Поворот головки вверх (до 90°), в стороны

Зум головки есть, автоматический или ручной, 32 - 105 мм без насадок, 14 - 24 мм с широкоугольным рассеивателем

Длительность импульса 1/20 000 - 1/800 с.

Время полной перезарядки, min (с) 0.05 - 1 с

Питание литий-ионный аккумулятор, взаимозаменяем с аккумулятором A1X

Минимальное количество срабатываний 450 кадров на полной мощности

Физические характеристики

Вес 560 г (с аккумулятором)

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-

# 2117600845A2\1904172218

Комплектация: вспышка, лапка, АКБ, ЗУ(220), кабель 220, чехол, ремень, кабель USB-microUSB, полусфера, карточка с держателем, малый чехол, синхронизатор, силиконовый чехол синхронизатора, транспортировочные заглушки площадок горячего башмака, документация, коробка.

Гарантия от 14 до 90 дней.