Вспышка Profoto A10 Off-camera Kit + Connect для Sony (901242) (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00071929
Артикул : б/у-НМ 2023-12-06
Причина уценки:
Следы эксплуатации, потертости, мелкие царапины.
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 90 дней
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Описание
Код товара: 136929
Характеристики
Настройка мощности в ручном режиме
9 ступеней (2.0 - 10), стабильность: 0.2 ступени
Поворот головки вверх (до 90°), в стороны
Зум головки есть, автоматический или ручной, 32 - 105 мм без насадок, 14 - 24 мм с широкоугольным рассеивателем
Длительность импульса 1/20 000 - 1/800 с.
Время полной перезарядки, min (с) 0.05 - 1 с
Питание литий-ионный аккумулятор, взаимозаменяем с аккумулятором A1X
Минимальное количество срабатываний 450 кадров на полной мощности
Физические характеристики
Вес 560 г (с аккумулятором)
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-
# 2117600845A2\1904172218
Комплектация: вспышка, лапка, АКБ, ЗУ(220), кабель 220, чехол, ремень, кабель USB-microUSB, полусфера, карточка с держателем, малый чехол, синхронизатор, силиконовый чехол синхронизатора, транспортировочные заглушки площадок горячего башмака, документация, коробка.
Гарантия от 14 до 90 дней.