Описание

Profoto Connect Pro открывает двери ко всей системе накамерных и студийных вспышек Profoto. Беспроводной блок управления позволяет работать с 6 группами вспышек одновременно: первые три группы (A, B, C) могут использоваться в режиме TTL, в то время как группы D, E, F предназначены только для ручного управления мощностью. 100 каналов позволяют фотографам не мешать друг другу при одновременной работе на масштабных мероприятиях или при параллельных фотосессиях в соседних павильонах фотостудии. Большой экран и интуитивно понятный интерфейс обеспечивают легкий доступ к различным настройкам, при этом вы можете наблюдать настройки в абсолютных цифрах на экране.

Загрузите приложение Profoto Control, чтобы управлять настройками на еще большем экране вашего мобильного устройства: смартфона или планшета на iOS или Android. Технология AirX с поддержкой Bluetooth от Profoto позволяет снимать на расстоянии до 100 м.

Устройство поддерживает фирменную функцию переноса параметров мощности из TTL режима в ручной. Это позволяет сделать сделать быстрый «пристрелочный» кадр в TTL режиме, после чего перейти в режим M и тонко настроить мощность разных групп уже в нем.