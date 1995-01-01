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Синхронизатор Profoto Connect Pro, универсальный (без TTL)

  • Connect Pro, Bluetooth универсальный ( без TTL)
  • Connect Pro, Bluetooth универсальный ( без TTL)
  • Connect Pro, Bluetooth универсальный ( без TTL)
  • Connect Pro, Bluetooth универсальный ( без TTL)
  • Connect Pro, Bluetooth универсальный ( без TTL)
  • Connect Pro, Bluetooth универсальный ( без TTL)
  • Connect Pro, Bluetooth универсальный ( без TTL)
  • Connect Pro, Bluetooth универсальный ( без TTL)
  • Connect Pro, Bluetooth универсальный ( без TTL)
  • Connect Pro, Bluetooth универсальный ( без TTL)
  • Connect Pro, Bluetooth универсальный ( без TTL)
Код товара:УТ-00068194
Артикул:901320

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
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Описание

Profoto Connect Pro открывает двери ко всей системе накамерных и студийных вспышек Profoto. Данная версия является универсальной: она не поддерживает TTL и HSS режимы, но зато совместима с камерами любых брендов: для синхронизации требуется только наличие башмака с центральным контактом. Беспроводной блок управления позволяет работать с 6 группами вспышек одновременно: 100 каналов позволяют фотографам не мешать друг другу при одновременной работе на масштабных мероприятиях или при параллельных фотосессиях в соседних павильонах фотостудии. Большой экран и интуитивно понятный интерфейс обеспечивают легкий доступ к различным настройкам, при этом вы можете наблюдать настройки в абсолютных цифрах на экране.

Загрузите приложение Profoto Control, чтобы управлять настройками на еще большем экране вашего мобильного устройства: смартфона или планшета на iOS или Android. Технология AirX с поддержкой Bluetooth от Profoto позволяет снимать на расстоянии до 100 м.

Устройство поддерживает фирменную функцию переноса параметров мощности из TTL режима в ручной. Это позволяет сделать сделать быстрый «пристрелочный» кадр в TTL режиме, после чего перейти в режим M и тонко настроить мощность разных групп уже в нем.