Лампа пилотная Profoto E11, 250 Вт 240 В, галогенная
Код товара : УТ-00031986
Артикул : 102013
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Характеристики
Другие характеристики
Вес (брутто), г
0.400
Описание
Запасная моделирующая (пилотная) галогенная лампа для генераторных головок Acute/D4 (в странах с напряжением сети питания 230–240 В). Цоколь Е11.