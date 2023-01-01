Набор цветных фильтров Profoto Clic Creative Gel Kit для A и C серии
Код товара : УТ-00067632
Артикул : 101301
Предзаказ
Можно в рассрочку или кредит
Гарантия 1 год.
Цены в наших розничных магазинах могут отличаться от цен, указанных на сайте интернет-магазина yarkiy.ru
Доставка курьером бесплатно от 5 000₽
Описание
- Удобное магнитное крепление.
- Возможность совмещать цвета.
- Возможность использовать с другими светоформирующими инструментами.
Ключ к созданию потрясающих фотографий — умение и возможность формировать светотеневой рисунок, и светоформирующие инструменты Profoto Clic для вспышек Profoto A1, A1X, A2, A10, C1 Plus разработаны специально для этого. Каждый из этих инструментов оказывает по-своему особенное влияние на характер освещения.
Комплект Clic Creative Gel Kit включает цветные фильтры бледно-розового, синего и желтого цветов, которые добавят оригинальных оттенков вашим кадрам. Работать с ними легко и увлекательно.
Благодаря магнитному креплению цветные фильтры Clic устанавливаются на вспышку мгновенно. Кроме того, их можно устанавливать друг на друга, чтобы комбинировать два цвета. А еще цветные фильтры можно сочетать с другими совместимыми светоформирующими инструментами, тем самым расширяя творческие возможности до бесконечности.