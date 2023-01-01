Описание

Удобное магнитное крепление.

Возможность совмещать цвета.

Возможность использовать с другими светоформирующими инструментами.

Ключ к созданию потрясающих фотографий — умение и возможность формировать светотеневой рисунок, и светоформирующие инструменты Profoto Clic для вспышек Profoto A1, A1X, A2, A10, C1 Plus разработаны специально для этого. Каждый из этих инструментов оказывает по-своему особенное влияние на характер освещения.

Комплект Clic Creative Gel Kit включает цветные фильтры бледно-розового, синего и желтого цветов, которые добавят оригинальных оттенков вашим кадрам. Работать с ними легко и увлекательно.

Благодаря магнитному креплению цветные фильтры Clic устанавливаются на вспышку мгновенно. Кроме того, их можно устанавливать друг на друга, чтобы комбинировать два цвета. А еще цветные фильтры можно сочетать с другими совместимыми светоформирующими инструментами, тем самым расширяя творческие возможности до бесконечности.