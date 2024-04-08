Проекционная насадка с масками гобо, байонет Bowens (состояние NEW) (б/у)
Код товара : УТ-00074716
Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2024-04-08
Причина уценки:
Новая
18 000 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 139716
Проекционная насадка с масками гобо, байонет Bowens
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: NEW
Комплектация: проекционная насадка, бокс для масок гобо, 35 масок гобо, 4 цветных фильтра.
Гарантия 14 дней.
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