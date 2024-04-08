Проекционная насадка с масками гобо, байонет Bowens (состояние NEW) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074716 Артикул : б/у-Ф1 КС Гур 2024-04-08

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Задать вопрос Причина уценки: Новая 18 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 139716 Проекционная насадка с масками гобо, байонет Bowens Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: NEW

Комплектация: проекционная насадка, бокс для масок гобо, 35 масок гобо, 4 цветных фильтра.

Гарантия 14 дней.

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