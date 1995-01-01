Набор гелевых светофильтров Studio Kit 30х30 см 30 шт от Primary Color - это незаменимый аксессуар для фотографов и видеографов. Он включает в себя 30 гелевых (фолиевых) цветных фильтров размером 30х30 см, которые предназначены для использования как с импульсными источниками света, так и с LED осветителями. Благодаря широкому ассортименту гелевых фильтров (конверсионные + творческие), набор позволяет создавать разнообразные световые решения, подходящие для различных видов съемок и творческих задач.

Фильтры в наборе имеют различные коэффициенты понижения от 1 до 3 1/2 ступеней, что позволяет регулировать интенсивность и насыщенность цвета. Это дает возможность создавать уникальные световые решения и создавать разнообразные цветовые эффекты, тонировать и выравнивать цветовую температуру при фото и видеосъемке.

Каждый из 30 фильтров для вспышки имеет свое уникальное название и цвет, что позволяет легко ориентироваться в ассортименте и находить нужный фильтр для конкретной задачи:

021 AMBER - 1 шт, коэффициент понижения 1 ступень

027 DARK PINK - 1 шт, коэффициент понижения 3 ступени

068 SKY BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

079 BRILLIANT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1 ступень

100 LEMON YELLOW - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

101 YELLOW - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

102 LIGHT AMBER - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

106 RED - 1 шт, коэффициент понижения 3 1/2 ступени

128 BRIGHT PINK - 1 шт, коэффициент понижения 2 ступени

139 GREEN - 1 шт, коэффициент понижения 2 1/3 ступени

158 ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1 2/3 ступени

196 AZURE BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

507 DEEP ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1 1/2 ступени

707 VIOLET - 1 шт, коэффициент понижения 1 1/3 ступени

713 MEDIUM BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2 ступени

746 BROWN - 1 шт, коэффициент понижения 2 ступени

201 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1 1/3 ступени

202 1/2 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

203 1/4 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

218 1/8 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1/3 ступени

204 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1 ступень

205 1/2 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

206 1/4 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

223 1/8 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1/3 ступени

126 PURPLE ROSE - 1 шт, коэффициент понижения 1 2/3 ступени

052 LILAC ROSE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

088 LIME GREEN - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

729 PEACOCK BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2 ступени

220 LIGHT FROST - 1 шт , коэффициент понижения 1/3 ступени

410 OPAL FROST - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

Выбирая набор гелевых светофильтров Studio Kit 30х30 см 30 шт от Primary Color, вы получаете надежный и функциональный инструмент для создания ярких и запоминающихся снимков.