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Набор гелевых светофильтров primary color Studio Kit Compact v2, 30 шт., 20х20 см

  • Studio Kit Compact v2, 30 шт., 20х20 см
  • Studio Kit Compact v2, 30 шт., 20х20 см
  • Studio Kit Compact v2, 30 шт., 20х20 см
  • Studio Kit Compact v2, 30 шт., 20х20 см
  • Studio Kit Compact v2, 30 шт., 20х20 см
  • Studio Kit Compact v2, 30 шт., 20х20 см
  • Studio Kit Compact v2, 30 шт., 20х20 см
  • Studio Kit Compact v2, 30 шт., 20х20 см
  • Studio Kit Compact v2, 30 шт., 20х20 см
  • Studio Kit Compact v2, 30 шт., 20х20 см
  • Studio Kit Compact v2, 30 шт., 20х20 см
  • Studio Kit Compact v2, 30 шт., 20х20 см
  • Studio Kit Compact v2, 30 шт., 20х20 см
  • Studio Kit Compact v2, 30 шт., 20х20 см
  • Studio Kit Compact v2, 30 шт., 20х20 см
Код товара:УТ-00089590
Артикул:PC Studio Kit Compact v2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Набор гелевых светофильтров Studio Kit Compact (V2) 20х20 см от Primary Color - это незаменимый аксессуар для фотографов и видеографов. Этот набор включает в себя 30 гелевых (фолиевых) цветных светофильтров размером 20х20 см, которые предназначены для использования с импульсными источниками света и LED осветителями. Размер фильтров 20х20 см экономит место и позволяет использовать фильтры со стандартными 7" рефлекторами. Благодаря широкому ассортименту гелевых фильтров, набор позволяет создавать разнообразные световые решения, подходящие для различных видов съемок и творческих задач.

Фильтры в наборе имеют различные коэффициенты понижения от 1 до 3 1/2 ступеней, что позволяет регулировать интенсивность и насыщенность цвета. Это дает возможность создавать уникальные световые решения и создавать разнообразные цветовые эффекты, тонировать и выравнивать цветовую температуру при фото и видеосъемке. Каждый из 30 фильтров для вспышки имеет свое уникальное название и цвет, что позволяет легко ориентироваться в ассортименте и находить нужный фильтр для конкретной задачи.

Выбирая набор гелевых светофильтров Studio Kit Compact от Primary Color, вы получаете надежный и функциональный инструмент для создания ярких и запоминающихся снимков.

В состав набора входят цветные фильтры:

  • 021 AMBER - 1 шт, коэффициент понижения 1 ступень
  • 027 DARK PINK - 1 шт, коэффициент понижения 3 ступени
  • 068 SKY BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 079 BRILLIANT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1 ступень
  • 100 LEMON YELLOW - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 101 YELLOW - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 102 LIGHT AMBER - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 106 RED - 1 шт, коэффициент понижения 3 1/2 ступени
  • 128 BRIGHT PINK - 1 шт, коэффициент понижения 2 ступени
  • 139 GREEN - 1 шт, коэффициент понижения 2 1/3 ступени
  • 158 ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1 2/3 ступени
  • 196 AZURE BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 507 DEEP ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1 1/2 ступени
  • 707 VIOLET - 1 шт, коэффициент понижения 1 1/3 ступени
  • 713 MEDIUM BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2 ступени
  • 746 BROWN - 1 шт, коэффициент понижения 2 ступени
  • 201 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1 1/3 ступени
  • 202 1/2 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 203 1/4 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 218 1/8 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1/3 ступени
  • 204 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1 ступень
  • 205 1/2 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 206 1/4 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 223 1/8 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1/3 ступени
  • 126 PURPLE ROSE - 1 шт, коэффициент понижения 1 2/3 ступени
  • 052 LILAC ROSE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 088 LIME GREEN - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 729 PEACOCK BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2 ступени
  • 220 LIGHT FROST - 1 шт , коэффициент понижения 1/3 ступени
  • 410 OPAL FROST - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени