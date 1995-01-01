Набор гелевых светофильтров Studio Kit Compact (V2) 20х20 см от Primary Color - это незаменимый аксессуар для фотографов и видеографов. Этот набор включает в себя 30 гелевых (фолиевых) цветных светофильтров размером 20х20 см, которые предназначены для использования с импульсными источниками света и LED осветителями. Размер фильтров 20х20 см экономит место и позволяет использовать фильтры со стандартными 7" рефлекторами. Благодаря широкому ассортименту гелевых фильтров, набор позволяет создавать разнообразные световые решения, подходящие для различных видов съемок и творческих задач.

Фильтры в наборе имеют различные коэффициенты понижения от 1 до 3 1/2 ступеней, что позволяет регулировать интенсивность и насыщенность цвета. Это дает возможность создавать уникальные световые решения и создавать разнообразные цветовые эффекты, тонировать и выравнивать цветовую температуру при фото и видеосъемке. Каждый из 30 фильтров для вспышки имеет свое уникальное название и цвет, что позволяет легко ориентироваться в ассортименте и находить нужный фильтр для конкретной задачи.

Выбирая набор гелевых светофильтров Studio Kit Compact от Primary Color, вы получаете надежный и функциональный инструмент для создания ярких и запоминающихся снимков.

В состав набора входят цветные фильтры: