Создайте атмосферу и выразительный свет в ваших кадрах с помощью набора профессиональных гелевых светофильтров. В комплект входят 10 ярких оттенков: янтарный, голубой, жёлтый, красный, пурпурный, зелёный, оранжевый, бирюзовый, фиолетовый и синий. Каждый фильтр имеет размер 20×20 см, что делает их универсальными для большинства источников света. Набор идеально подходит для фото- и видеосъёмки, а также для создания креативных световых эффектов. С помощью фильтров можно скорректировать цветовую температуру, задать настроение кадра или добавить точечные акценты в композицию (например, цветная контровая подсветка головы и плеч).

Фильтры универсальны и могут применяться не только в съёмке. Они отлично подойдут для интерьерного освещения, витражных работ, декора, моделирования и детского творчества. Плёнку легко резать под нужный размер или форму. Фильтры изготовлены из термостойкой профессиональной плёнки, устойчивой к выцветанию. Они сохраняют прозрачность и насыщенность цвета даже при работе с мощными лампами, вспышками и LED-светом. В отличие от дешёвых аналогов из ПВХ, данные светофильтры обладают повышенной долговечностью. Они не деформируются при нагреве, не мутнеют и долго сохраняют насыщенные цвета.

Комплект светофильтров станет отличным выбором для фотографов, видеографов, дизайнеров и художников, которые ценят качество света и возможность экспериментировать с ним.