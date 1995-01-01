Создайте атмосферу уюта и мягкого света с помощью набора гелевых светофильтров «Soft Colors». В комплект входят 10 утончённых оттенков: тёмно-розовый, светло-розовый, светло-голубой, лимонно-зелёный, лимонно-жёлтый, светло-янтарный, ярко-розовый, красно-оранжевый, сине-зелёный и коричневый. Каждый фильтр имеет размер 20×20 см и подходит для большинства источников света.

Эти фильтры отличаются более тонкой цветовой палитрой — они создают мягкое, рассеянное освещение без резких переходов, идеально подходящее для портретной съёмки, фэшн-фотографий, видеопроектов и интерьерного декора.

Набор «Soft Colors» станет отличным выбором для тех, кто ценит деликатные световые решения и стремится подчеркнуть атмосферу съёмки без агрессивных цветовых акцентов. Эти фильтры помогают добиться естественного, кинематографического света, добавляют глубину и объём в кадре.

Кроме профессионального применения, фильтры идеально подходят для интерьерного освещения, витражей, творчества и декоративных проектов. Благодаря универсальному размеру и гибкому материалу, каждый лист можно легко подрезать под нужный формат.

В отличие от дешёвых аналогов из ПВХ, фильтры «Soft Colors» обладают повышенной долговечностью и выдерживают длительное использование. Плёнка выполнена из качественного, термостойкого материала, устойчивого к выцветанию. Даже при работе с мощными осветителями фильтры сохраняют чистоту цвета, не деформируются и не мутнеют. Они сохраняют мягкость и прозрачность даже после многих часов работы с горячими источниками света.

Добавьте в свою студию или творческое пространство набор мягких гелевых фильтров «Soft Colors» — для создания утончённого, атмосферного освещения и новых возможностей в работе с цветом.