Цветные фильтры для вспышки PrimaryColor Creative Kit v2 представляют собой комплект из 40 гелевых (фолиевых) цветных светофильтров для студийного света размером 30х30 см. Этот набор может использоваться как с импульсными источниками света, так и с LED осветителями, позволяя создавать разнообразные цветовые эффекты, тонировать и создавать атмосферу при фото и видеосъемке.

В комплекте представлены фолиевые/гелевые фильтры с различными коэффициентами понижения: от 1 до 3.5 ступеней. Это позволяет регулировать интенсивность и насыщенность цвета, создавая уникальные световые решения.

Набор включает в себя 40 фильтров гелей, каждый из которых имеет свое уникальное название и цвет. Среди них есть такие популярные оттенки, как Amber, Dark Pink, Sky Blue, Brilliant Blue, Yellow, Lemon Yellow, Light Amber, Red, Bright Pink, Green, Orange, Azure Blue, Deep Orange, Violet и Medium Blue.

Благодаря широкому ассортименту фолиевых фильтров для студийного света, набор PrimaryColor Creative Kit позволяет создавать разнообразные световые решения, подходящие для различных видов съемок и творческих задач.

Состав набора: