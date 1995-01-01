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Набор гелевых светофильтров primary color Creative Kit Max, 15 шт., 60х60 см

  • Creative Kit Max, 15 шт., 60х60 см
  • Creative Kit Max, 15 шт., 60х60 см
  • Creative Kit Max, 15 шт., 60х60 см
  • Creative Kit Max, 15 шт., 60х60 см
  • Creative Kit Max, 15 шт., 60х60 см
  • Creative Kit Max, 15 шт., 60х60 см
  • Creative Kit Max, 15 шт., 60х60 см
  • Creative Kit Max, 15 шт., 60х60 см
  • Creative Kit Max, 15 шт., 60х60 см
  • Creative Kit Max, 15 шт., 60х60 см
  • Creative Kit Max, 15 шт., 60х60 см
  • Creative Kit Max, 15 шт., 60х60 см
  • Creative Kit Max, 15 шт., 60х60 см
Код товара:УТ-00079397
Артикул:PC Creative Kit Max

Товар не найден

Характеристики
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Описание
Видео

Описание

Цветные фильтры для вспышки PrimaryColor Creative Kit Max – это набор из 15 гелевых (фолиевых) цветных светофильтров размером 60х60 см для студийного света. Набор может использоваться как с импульсными источниками света, так и с постоянными светодиодными осветителями, позволяя создавать разнообразные цветовые эффекты и необычную атмосферу при фото- и видеосъемке. Увеличенный размер фильтров позволяет использовать их с портретными тарелками, софтбоксами и фрост-рамами.

Набор поставляется в картонной тубе, в которой фильтры также можно компактно хранить между съемками.

Ниже указаны гелевые фильтры с соответствующими коэффициентами понижения: от 1 до 3 1/2 ступеней.

Состав набора:

  • 021 AMBER - 1 шт, коэффициент понижения 1 ступень
  • 027 DARK PINK - 1 шт, коэффициент понижения 3 ступени
  • 068 SKY BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 079 BRILLIANT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1 ступень
  • 100 LEMON YELLOW - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 101 YELLOW - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 102 LIGHT AMBER - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 106 RED - 1 шт, коэффициент понижения 3 1/2 ступени
  • 128 BRIGHT PINK - 1 шт, коэффициент понижения 2 ступени
  • 139 GREEN - 1 шт, коэффициент понижения 2 1/3 ступени
  • 158 ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1 2/3 ступени
  • 196 AZURE BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 507 DEEP ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1 1/2 ступени
  • 707 VIOLET - 1 шт, коэффициент понижения 1 1/3 ступени
  • 713 MEDIUM BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2 ступени