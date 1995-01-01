Набор гелевых светофильтров primary color Creative Kit Max, 15 шт., 60х60 см
Код товара:УТ-00079397
Артикул:PC Creative Kit Max
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Описание
Цветные фильтры для вспышки PrimaryColor Creative Kit Max – это набор из 15 гелевых (фолиевых) цветных светофильтров размером 60х60 см для студийного света. Набор может использоваться как с импульсными источниками света, так и с постоянными светодиодными осветителями, позволяя создавать разнообразные цветовые эффекты и необычную атмосферу при фото- и видеосъемке. Увеличенный размер фильтров позволяет использовать их с портретными тарелками, софтбоксами и фрост-рамами.
Набор поставляется в картонной тубе, в которой фильтры также можно компактно хранить между съемками.
Ниже указаны гелевые фильтры с соответствующими коэффициентами понижения: от 1 до 3 1/2 ступеней.
Состав набора:
- 021 AMBER - 1 шт, коэффициент понижения 1 ступень
- 027 DARK PINK - 1 шт, коэффициент понижения 3 ступени
- 068 SKY BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
- 079 BRILLIANT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1 ступень
- 100 LEMON YELLOW - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
- 101 YELLOW - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
- 102 LIGHT AMBER - 1 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
- 106 RED - 1 шт, коэффициент понижения 3 1/2 ступени
- 128 BRIGHT PINK - 1 шт, коэффициент понижения 2 ступени
- 139 GREEN - 1 шт, коэффициент понижения 2 1/3 ступени
- 158 ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1 2/3 ступени
- 196 AZURE BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
- 507 DEEP ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1 1/2 ступени
- 707 VIOLET - 1 шт, коэффициент понижения 1 1/3 ступени
- 713 MEDIUM BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 2 ступени