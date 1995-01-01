Набор цветных фильтров для вспышек и постоянного света Conversion Kit 30x30 см от PrimaryColor – это незаменимый инструмент для фотографов и видеографов, которые стремятся к профессиональному качеству своих снимков.

Набор Conversion Kit включает в себя 30 фолиевых (гелевых) фильтров размером 30х30 см, позволяющих легко согласовать цветовую температуру и оттенок вашего осветительного прибора с другими источниками света. В комплекте представлены 14 конверсионных, 3 нейтрально серых и 2 рассеивающих фильтра для студийного света. Это позволяет пользователям экспериментировать с различными условиями освещения и выравнивать цветовую температуру при использовании разных источников света.

В наборе представлены фильтры с различными коэффициентами понижения: от 1/8 до 2 ступеней. Это дает возможность точно настроить освещение под конкретные задачи и условия съемки.

Состав набора:

201 CT BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 1 1/3 ступени

202 1/2 CT BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

203 1/4 CT BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

218 1/8 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1/3 ступени

204 CT ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 1 ступень

205 1/2 CT ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени

206 1/4 CT ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

223 1/8 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1/3 ступени

244 PLUS GREEN – 1 шт

245 1/2 PLUS GREEN – 1 шт

246 1/4 PLUS GREEN – 1 шт

247 MINUS GREEN – 1 шт

248 1/2 MINUS GREEN – 1 шт

249 1/4 MINUS GREEN – 1 шт

220 LIGHT FROST - 2 шт , коэффициент понижения 1/3 ступени

410 OPAL FROST - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени

209 0.3 ND – 2 шт, коэффициент понижения 1 ступень

210 0.6 ND – 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени

211 0.9 ND – 2 шт, коэффициент понижения 3 ступени

Набор гелевых фильтров Conversion Kit от PrimaryColor станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и профессионализм в фотографии.