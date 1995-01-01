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Набор гелевых светофильтров primary color Conversion Kit Compact v2, 30 шт, 20х20 см

  • Conversion Kit Compact v2, 30 шт, 20х20 см
  • Conversion Kit Compact v2, 30 шт, 20х20 см
  • Conversion Kit Compact v2, 30 шт, 20х20 см
  • Conversion Kit Compact v2, 30 шт, 20х20 см
  • Conversion Kit Compact v2, 30 шт, 20х20 см
  • Conversion Kit Compact v2, 30 шт, 20х20 см
  • Conversion Kit Compact v2, 30 шт, 20х20 см
  • Conversion Kit Compact v2, 30 шт, 20х20 см
  • Conversion Kit Compact v2, 30 шт, 20х20 см
Код товара:УТ-00087311
Артикул:PC Conversion Kit Compact v2

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Набор цветных фильтров для вспышек и постоянного света Conversion Kit Compact v2 20x20см от PrimaryColor - это незаменимый инструмент для фотографов и видеографов, которые стремятся к профессиональному качеству своих снимков.

Набор Conversion Kit Compact v2 включает в себя 30 фолиевых/гелевых фильтров размером 20х20 см, позволяющих легко согласовать цветовую температуру и оттенок вашего осветительного прибора с другими источниками света. В комплекте представлены 14 конверсионных, 3 нейтрально серых и 2 рассеивающих фильтра для студийного света. Это позволяет пользователям экспериментировать с различными
условиями освещения и выравнивать цветовую температуру при использовании разных источников света.

В наборе представлены цветные конверсионные фолиевые/гелевые фильтры с различными коэффициентами понижения: от 1/8 до 2 ступеней. Это дает возможность точно настроить освещение под конкретные задачи и условия съемки. Набор гелевых фильтров Conversion Kit Compact v2 от PrimaryColor станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и профессионализм в фотографии.

Состав набора:

  • 201 CT BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 1 1/3 ступени
  • 202 1/2 CT BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 203 1/4 CT BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 218 1/8 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1/3 ступени
  • 204 CT ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 1 ступень
  • 205 1/2 CT ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
  • 206 1/4 CT ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 223 1/8 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1/3 ступени
  • 244 PLUS GREEN – 1 шт
  • 245 1/2 PLUS GREEN – 1 шт
  • 246 1/4 PLUS GREEN – 1 шт
  • 247 MINUS GREEN – 1 шт
  • 248 1/2 MINUS GREEN – 1 шт
  • 249 1/4 MINUS GREEN – 1 шт
  • 220 LIGHT FROST - 2 шт , коэффициент понижения 1/3 ступени
  • 410 OPAL FROST - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
  • 209 0.3 ND – 2 шт, коэффициент понижения 1 ступень
  • 210 0.6 ND – 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени
  • 211 0.9 ND – 2 шт, коэффициент понижения 3 ступени