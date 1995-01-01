Набор цветных фильтров для вспышек и постоянного света Conversion Kit Compact v2 20x20см от PrimaryColor - это незаменимый инструмент для фотографов и видеографов, которые стремятся к профессиональному качеству своих снимков.

Набор Conversion Kit Compact v2 включает в себя 30 фолиевых/гелевых фильтров размером 20х20 см, позволяющих легко согласовать цветовую температуру и оттенок вашего осветительного прибора с другими источниками света. В комплекте представлены 14 конверсионных, 3 нейтрально серых и 2 рассеивающих фильтра для студийного света. Это позволяет пользователям экспериментировать с различными

условиями освещения и выравнивать цветовую температуру при использовании разных источников света.

В наборе представлены цветные конверсионные фолиевые/гелевые фильтры с различными коэффициентами понижения: от 1/8 до 2 ступеней. Это дает возможность точно настроить освещение под конкретные задачи и условия съемки. Набор гелевых фильтров Conversion Kit Compact v2 от PrimaryColor станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и профессионализм в фотографии.

Состав набора: