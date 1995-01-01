Набор гелевых светофильтров primary color Conversion Kit Compact v2, 30 шт, 20х20 см
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Описание
Набор цветных фильтров для вспышек и постоянного света Conversion Kit Compact v2 20x20см от PrimaryColor - это незаменимый инструмент для фотографов и видеографов, которые стремятся к профессиональному качеству своих снимков.
Набор Conversion Kit Compact v2 включает в себя 30 фолиевых/гелевых фильтров размером 20х20 см, позволяющих легко согласовать цветовую температуру и оттенок вашего осветительного прибора с другими источниками света. В комплекте представлены 14 конверсионных, 3 нейтрально серых и 2 рассеивающих фильтра для студийного света. Это позволяет пользователям экспериментировать с различными
условиями освещения и выравнивать цветовую температуру при использовании разных источников света.
В наборе представлены цветные конверсионные фолиевые/гелевые фильтры с различными коэффициентами понижения: от 1/8 до 2 ступеней. Это дает возможность точно настроить освещение под конкретные задачи и условия съемки. Набор гелевых фильтров Conversion Kit Compact v2 от PrimaryColor станет отличным выбором для тех, кто ценит качество и профессионализм в фотографии.
Состав набора:
- 201 CT BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 1 1/3 ступени
- 202 1/2 CT BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
- 203 1/4 CT BLUE - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
- 218 1/8 CT BLUE - 1 шт, коэффициент понижения 1/3 ступени
- 204 CT ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 1 ступень
- 205 1/2 CT ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 2/3 ступени
- 206 1/4 CT ORANGE - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
- 223 1/8 CT ORANGE - 1 шт, коэффициент понижения 1/3 ступени
- 244 PLUS GREEN – 1 шт
- 245 1/2 PLUS GREEN – 1 шт
- 246 1/4 PLUS GREEN – 1 шт
- 247 MINUS GREEN – 1 шт
- 248 1/2 MINUS GREEN – 1 шт
- 249 1/4 MINUS GREEN – 1 шт
- 220 LIGHT FROST - 2 шт , коэффициент понижения 1/3 ступени
- 410 OPAL FROST - 2 шт, коэффициент понижения 1/2 ступени
- 209 0.3 ND – 2 шт, коэффициент понижения 1 ступень
- 210 0.6 ND – 2 шт, коэффициент понижения 2 ступени
- 211 0.9 ND – 2 шт, коэффициент понижения 3 ступени