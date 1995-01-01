Гаффер тейп primary color Blue, синий матовый тканевый, 48мм х 50м
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Описание
Синий гаффер тейп Primary Color — универсальная лента для профессиональной и повседневной работы, где важны порядок и быстрая визуальная ориентация. Он помогает разделять оборудование, маркировать кабели и создавать понятную систему организации пространства. В профессиональном плане используется в кино-, теле- и видеопроизводстве, на концертных и театральных площадках и так далее.
Спокойный синий цвет хорошо читается в рабочей среде и не отвлекает внимание. Матовая поверхность исключает блики, что делает ленту подходящей для использования в кадре. Прочная тканевая основа толщиной 0.3 мм (12 mils) обеспечивает надежную фиксацию и устойчивость к нагрузкам.
Лента легко рвется руками, что ускоряет работу на площадке и позволяет быстро реагировать на любые задачи без инструментов.
В быту синий гаффер тейп становится удобным помощником: он подходит для организации проводов, ремонта, маркировки вещей, хранения и различных домашних проектов. Это простой способ поддерживать порядок и визуальную структуру в любом пространстве.
Характеристики
- Ширина: 48 мм
- Длина: 50 м
- Толщина: 0.3 мм (12 mils)
- Основа: тканевая
- Поверхность: матовая
- Цвет: синий