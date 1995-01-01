Поляризационный фильтр primary color 239 Polariser, размер 39x39 см
Код товара:УТ-00091329
Артикул:PC 239P 3939
Товар не найден
Описание
PrimaryColor 239 Polariser — профессиональный поляризационный фильтр для источников света. Используется в фото- и видеосъёмке для контроля отражений, повышения контрастности и насыщенности изображения. Незаменим в студийной, предметной и рекламной съёмке.
Основные преимущества:
- Убирает блики и отражения с глянцевых поверхностей (стекло, пластик, вода, лак, металл)
- Повышает контраст и глубину цвета
- Делает свет более чистым и управляемым
- Подходит для фото, видео, кино и контент-съёмки
- Совместим с постоянным светом и студийными источниками
Где используется:
- предметная и каталожная съёмка (косметика, электроника, вина, стеклянная посуда, другая продукция)
- рекламная и коммерческая фотография
- видео и кино-производство
- работа с витринами и отражающими поверхностями
Характеристики
- Тип фильтра: поляризационный
- Номер фильтра: 239
- Бренд: PrimaryColor
- Материал: поляризационная плёнка профессионального класса
- Назначение: фильтр для источников света
- Формат: лист 39 х39 см, для нарезки и установки под задачу
💡 Совет по использованию: для максимального эффекта рекомендуется использовать фильтр в паре с поляризационным фильтром на объективе, поворачивая их относительно друг друга для полного контроля отражений.
Почему PrimaryColor: профессиональный контроль качества: стабильный результат от фильтра к фильтру.