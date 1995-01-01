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Поляризационный фильтр primary color 239 Polariser, размер 29 x 29 см

  • 239 Polariser, размер 29 x 29 см
  • 239 Polariser, размер 29 x 29 см
  • 239 Polariser, размер 29 x 29 см
  • 239 Polariser, размер 29 x 29 см
  • 239 Polariser, размер 29 x 29 см
  • 239 Polariser, размер 29 x 29 см
  • 239 Polariser, размер 29 x 29 см
  • 239 Polariser, размер 29 x 29 см
  • 239 Polariser, размер 29 x 29 см
  • 239 Polariser, размер 29 x 29 см
  • 239 Polariser, размер 29 x 29 см
  • 239 Polariser, размер 29 x 29 см
  • 239 Polariser, размер 29 x 29 см
  • 239 Polariser, размер 29 x 29 см
  • 239 Polariser, размер 29 x 29 см
Код товара:УТ-00091328
Артикул:PC 239P 2929

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

PrimaryColor 239 Polariser — профессиональный поляризационный фильтр для источников света. Используется в фото- и видеосъёмке для контроля отражений, повышения контрастности и насыщенности изображения. Незаменим в студийной, предметной и рекламной съёмке.

Основные преимущества:

  • Убирает блики и отражения с глянцевых поверхностей (стекло, пластик, вода, лак, металл)
  • Повышает контраст и глубину цвета
  • Делает свет более чистым и управляемым
  • Подходит для фото, видео, кино и контент-съёмки
  • Совместим с постоянным светом и студийными источниками

Где используется:

  • предметная и каталожная съёмка (косметика, электроника, вина, стеклянная посуда, другая продукция)
  • рекламная и коммерческая фотография
  • видео и кино-производство
  • работа с витринами и отражающими поверхностями

Характеристики

  • Тип фильтра: поляризационный
  • Номер фильтра: 239
  • Бренд: PrimaryColor
  • Материал: поляризационная плёнка профессионального класса
  • Назначение: фильтр для источников света
  • Формат: лист 29 х 29 см, для нарезки и установки под задачу

💡 Совет по использованию: для максимального эффекта рекомендуется использовать фильтр в паре с поляризационным фильтром на объективе, поворачивая их относительно друг друга для полного контроля отражений.

Почему PrimaryColor: профессиональный контроль качества: стабильный результат от фильтра к фильтру.