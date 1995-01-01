PrimaryColor 239 Polariser — профессиональный поляризационный фильтр для источников света. Используется в фото- и видеосъёмке для контроля отражений, повышения контрастности и насыщенности изображения. Незаменим в студийной, предметной и рекламной съёмке.

Основные преимущества:

Убирает блики и отражения с глянцевых поверхностей (стекло, пластик, вода, лак, металл)

Повышает контраст и глубину цвета

Делает свет более чистым и управляемым

Подходит для фото, видео, кино и контент-съёмки

Совместим с постоянным светом и студийными источниками

Где используется:

предметная и каталожная съёмка (косметика, электроника, вина, стеклянная посуда, другая продукция)

рекламная и коммерческая фотография

видео и кино-производство

работа с витринами и отражающими поверхностями

Характеристики

Тип фильтра: поляризационный

Номер фильтра: 239

Бренд: PrimaryColor

Материал: поляризационная плёнка профессионального класса

Назначение: фильтр для источников света

Формат: лист 29 х 29 см, для нарезки и установки под задачу

💡 Совет по использованию: для максимального эффекта рекомендуется использовать фильтр в паре с поляризационным фильтром на объективе, поворачивая их относительно друг друга для полного контроля отражений.

Почему PrimaryColor: профессиональный контроль качества: стабильный результат от фильтра к фильтру.