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Рассеивающий фильтр primary color 216 White Diffusion, белый, рулон 1.2 х 10 м

  • 216 White Diffusion, белый, рулон 1.2 х 10 м
  • 216 White Diffusion, белый, рулон 1.2 х 10 м
  • 216 White Diffusion, белый, рулон 1.2 х 10 м
  • 216 White Diffusion, белый, рулон 1.2 х 10 м
  • 216 White Diffusion, белый, рулон 1.2 х 10 м
  • 216 White Diffusion, белый, рулон 1.2 х 10 м
  • 216 White Diffusion, белый, рулон 1.2 х 10 м
Код товара:УТ-00081877
Артикул:PC 216 White Diffusion

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

PrimaryColor 216 White Diffusion – это белый рассеивающий фильтр, универсальный инструмент для работы с освещением, который преобразует жесткий источник света в мягкое, приятное сияние. Фильтр гарантирует сильное рассеивание и снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры. Может использоваться для декорирования сцены, создания полупрозрачных панелей с игрой теней, создаваемой задней подсветкой. Широко используется в киноиндустрии, рекламных проектах, фотостудиях и театральных постановках.
Закрепить диффузор можно на стойки с наклонными / горизонтальными перекладинами с помощью простых универсальных прищепок, его также можно использовать для создания фрост-рам и так далее.
Основные преимущества:
  • Профессиональное качество — материал с высокой светорассеивающей способностью обеспечивает стабильную и предсказуемую работу.
  • Универсальный размер рулона (120 см x 10 м) позволяет использовать фильтр для крупных световых установок и точечного рассеивания.
  • Подходит для любых источников света, включая галогеновые, светодиодные, импульсные осветительные приборы.
  • Подходит для работы как с портативным оборудованием, так и со стационарными осветительными системами.
Примеры применения:
  • Кино и телепроизводство: создание кинематографического освещения, акцент на естественные текстуры и мягкие переходы между светом и тенью.
  • Рекламные съемки: достижение премиального светового эффекта для модных и продуктовых фотосессий. Особенно эффективно при съемке косметики, ювелирных изделий и глянцевых материалов.
  • Музыкальные клипы: мягкий, объемный свет для создания атмосферных сцен.
  • Онлайн-курсы и трансляции: уменьшение резких теней на лице, создание более профессионального изображения.
  • Интерьерные съемки: улучшает естественное освещение и подчеркивает детали пространства.
Профессиональный совет: используйте PrimaryColor 216 White Diffusion с цветными фильтрами или нейтральными градиентными фильтрами для придания свету дополнительной глубины и создания настроения в кадре.