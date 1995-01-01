PrimaryColor 216 White Diffusion – это белый рассеивающий фильтр, универсальный инструмент для работы с освещением, который преобразует жесткий источник света в мягкое, приятное сияние. Фильтр гарантирует сильное рассеивание и снижает световой поток на 1.5 ступени, обеспечивая максимально естественный эффект без изменения цветовой температуры. Может использоваться для декорирования сцены, создания полупрозрачных панелей с игрой теней, создаваемой задней подсветкой. Широко используется в киноиндустрии, рекламных проектах, фотостудиях и театральных постановках.

Закрепить диффузор можно на стойки с наклонными / горизонтальными перекладинами с помощью простых универсальных прищепок, его также можно использовать для создания фрост-рам и так далее.

Основные преимущества:

Профессиональное качество — материал с высокой светорассеивающей способностью обеспечивает стабильную и предсказуемую работу.

Универсальный размер рулона (120 см x 10 м) позволяет использовать фильтр для крупных световых установок и точечного рассеивания.

Подходит для любых источников света, включая галогеновые, светодиодные, импульсные осветительные приборы.

Подходит для работы как с портативным оборудованием, так и со стационарными осветительными системами.

Примеры применения:

Кино и телепроизводство: создание кинематографического освещения, акцент на естественные текстуры и мягкие переходы между светом и тенью.

Рекламные съемки: достижение премиального светового эффекта для модных и продуктовых фотосессий. Особенно эффективно при съемке косметики, ювелирных изделий и глянцевых материалов.

Музыкальные клипы: мягкий, объемный свет для создания атмосферных сцен.

Онлайн-курсы и трансляции: уменьшение резких теней на лице, создание более профессионального изображения.

Интерьерные съемки: улучшает естественное освещение и подчеркивает детали пространства.

Профессиональный совет: используйте PrimaryColor 216 White Diffusion с цветными фильтрами или нейтральными градиентными фильтрами для придания свету дополнительной глубины и создания настроения в кадре.