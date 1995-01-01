Гелевый фильтр PrimaryColor 203 1/4 CT BLUE - прекрасное дополнение к наборам цветных фильтров PrimaryColor Creative Kit и PrimaryColor Conversion Kit. Если вам не хватает этого фильтра в имеющемся наборе либо фильтр из набора был потерян или поврежден вы можете заменить его не покупая новый набор заново. Универсальный размер 40х40 см подойдет для использования как со стандартными наборами с размером фильтров 30х30 см так и серией Comact 20х20 см.

Конверсионные гелевые фильтры для вспышек и LED-освещения — это незаменимый аксессуар для профессиональных фотографов и видеографов, которые стремятся добиться точной и качественной передачи цветов в своих работах. Эти высококачественные фильтры помогают точно согласовать цветовую температуру вашего источника света с другими осветительными приборами, будь то внешние вспышки или постоянное LED-освещение.

Фолиевые конверсионные фильтры разработаны для того, чтобы легко и быстро изменять оттенок света, создавая нужную атмосферу в кадре. Использование фильтров значительно улучшает результаты съемки, позволяя избежать нежелательных цветовых искажений, которые могут возникать из-за несовпадения температур разных источников освещения. Независимо от того, работаете ли вы в студии или на выездной съемке, эти фильтры обеспечат вам нужную цветовую гармонию и профессиональный уровень освещения.

Фильтры имеют универсальный размер 40x40 см, что делает их идеальными для работы с большинством современных осветительных приборов, включая вспышки, LED-панели и другие источники света. Универсальность позволяет использовать их с различными модификаторами освещения, такими как софтбоксы, зонты или рефлекторы. Это также означает, что вы можете без труда интегрировать фильтры в уже существующую систему осветительных решений, улучшив качество съемки, не заменяя оборудование.

Легкость установки и надежность — ключевые преимущества этих фильтров. Они идеально подходят для профессионалов, которые ценят точность и удобство в работе. Благодаря высококачественным материалам, фильтры устойчивы к повреждениям и обеспечивают долговечность, гарантируя, что ваше оборудование будет служить долго и эффективно.

Будь то съёмка портретов, продуктов или видеопроизводство, эти фильтры помогут вам достичь нужных цветовых решений, создавая более естественные и выразительные изображения. Если вы хотите, чтобы ваша работа отличалась профессиональным качеством и отличалась точностью цветопередачи, эти конверсионные фильтры — идеальный выбор для вас.