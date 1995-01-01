Гелевый фильтр PrimaryColor 021 Amber (янтарный) - прекрасное дополнение к наборам фильтров PrimaryColor Creative Kit и PrimaryColor Conversion Kit. Если вам не хватает этого фильтра в имеющемся наборе либо фильтр из набора был потерян или поврежден вы можете заменить его не покупая новый набор заново. Универсальный размер 40х40 см подойдет для использования как со стандартными наборами с размером фильтров 30х30 см так и серией Comact 20х20 см.

Цветные гелевые фильтры PrimaryColor открывают безграничные возможности для творчества. Фильтры помогают создать яркие световые эффекты, настроить атмосферу съемки и придать кадру уникальную цветовую стилистику. Вы можете тонировать сцену, изменять оттенки света и акцентировать внимание на деталях — будь то портретная фотосъемка, предметная фотография или видеоконтент.