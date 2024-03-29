Операторский монитор Portkeys LH7P (состояние 5-) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00074530 Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-29/7

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Задать вопрос Причина уценки: незначительные бытовые загрязнения 29 000 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Диагональ экрана 7 дюйм

Яркость дисплея 1000 cd/m²

Контраст 1000 : 1

Питание аккумулятор типа NP-F970/F960/F750/F550

Разъемы HDMI-IN, HDMI-OUT, USB-A, 3,5mm headphone, Power Input

Вес товара без упаковки 245 г

Функции монитора Anamorphic De-Squeeze, False Color, Focus Peaking, Histogram, Waveform, Zebra, Image Flip, Nine Grid

Особенности конструкции сенсорный дисплей.

Беспроводное управление широким рядом фотокамер при записи видео. Код товара: 139530

Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние : 5-, Незначительные потертости, бытовые загрязнения

Комплектация: монитор, USB-flash, защитная пленка, крепление, аккумулятор, кейс, коробка

Гарантия 90 дней.

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