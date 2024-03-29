Операторский монитор Portkeys LH7P (состояние 5-) (б/у)
Код товара : УТ-00074530
Артикул : б/у-КП32 К 2024-03-29/7
Причина уценки:
незначительные бытовые загрязнения
Гарантия 90 дней
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Описание
Диагональ экрана 7 дюйм
Яркость дисплея 1000 cd/m²
Контраст 1000 : 1
Питание аккумулятор типа NP-F970/F960/F750/F550
Разъемы HDMI-IN, HDMI-OUT, USB-A, 3,5mm headphone, Power Input
Вес товара без упаковки 245 г
Функции монитора Anamorphic De-Squeeze, False Color, Focus Peaking, Histogram, Waveform, Zebra, Image Flip, Nine Grid
Особенности конструкции сенсорный дисплей.
Беспроводное управление широким рядом фотокамер при записи видео.
Код товара: 139530
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние : 5-, Незначительные потертости, бытовые загрязнения
Комплектация: монитор, USB-flash, защитная пленка, крепление, аккумулятор, кейс, коробка
Гарантия 90 дней.