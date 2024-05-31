Объектив PORST Weitwinel MC 35mm f/2.8 для Pentax (состояние 4) (б/у)
Код товара : УТ-00076060
Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-31
Причина уценки:
потёртости и царапины на корпусе.
9 800 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Код товара: 141060
Porst Weitwinel MC 35mm f/2.8 for Pentax (состояние 4)
Фокусное расстояние: 35mm
Макс. значение диафрагмы: 2.8
Мин. значение диафрагмы: 22
Диафрагма: 6 лепестков.
Фототехника прошла проверку на работоспособность.
Состояние: 4; потёртости и царапины на корпусе. 813109.
Комплектация:
Гарантия 14 дней.
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