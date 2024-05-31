Объектив PORST Weitwinel MC 35mm f/2.8 для Pentax (состояние 4) (б/у)

0 0 отзывов Код товара : УТ-00076060 Артикул : б/у-Н1 КС 2024-05-31

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Задать вопрос Причина уценки: потёртости и царапины на корпусе. 9 800 ₽ Купить Заказать в 1 клик Задать вопрос

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Описание Код товара: 141060 Porst Weitwinel MC 35mm f/2.8 for Pentax (состояние 4) Фокусное расстояние: 35mm

Макс. значение диафрагмы: 2.8

Мин. значение диафрагмы: 22

Диафрагма: 6 лепестков. Фототехника прошла проверку на работоспособность.

Состояние: 4; потёртости и царапины на корпусе. 813109.

Комплектация:

Гарантия 14 дней.

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