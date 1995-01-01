Фоторамка Полином пластик, 21х30 см, золотистая
Код товара : УТ-00073919
Артикул : 2-597РП2130
350 ₽
Гарантия 14 дней
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Описание
Эта красивая рамка прекрасно подойдет для любого интерьера и поможет украсить ваш дом. Она выполнена из высококачественного пластика, что делает ее прочной и долговечной. Эта фоторамка имеет простой, но стильный дизайн, который позволяет выделиться любому снимку, который вы поместите внутри. Вы можете использовать эту рамку для хранения любимых семейных фотографий, их можно менять в зависимости от настроения и событий. Кроме того, это отличный подарок для близких и друзей, которые любят сохранять воспоминания.
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