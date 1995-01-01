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Фотоальбом Полином магнитный, 50 листов, 23х28см - «VVG» Van Gogh style 1

  • магнитный, 50 листов, 23х28см - «VVG» Van Gogh style 1
  • магнитный, 50 листов, 23х28см - «VVG» Van Gogh style 1
  • магнитный, 50 листов, 23х28см - «VVG» Van Gogh style 1
  • магнитный, 50 листов, 23х28см - «VVG» Van Gogh style 1
  • магнитный, 50 листов, 23х28см - «VVG» Van Gogh style 1
  • магнитный, 50 листов, 23х28см - «VVG» Van Gogh style 1
  • магнитный, 50 листов, 23х28см - «VVG» Van Gogh style 1
Код товара:УТ-00091535
Артикул:FA 50М.007-1.6

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотоальбом с магнитными листами. Подходит для размещения фото, рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего. В произвольном порядке – вертикально, горизонтально, по диагонали, как угодно. Формат изображения любой – почти до А4. Серия «VVG» (Vincent Van Gogh) иронично обыгрывает знаменитые полотна великого живописца. Твердый переплет, бумажные страницы крепятся на металлические кольца.

Характеристики

  • Размер листа: 23 х 28 см
  • Количество листов / страниц: 50 / 100
  • Крепление фотографий: магнитные листы
  • Крепление страниц: металлические кольца
  • Материал обложки / страниц: картон / бумага
  • Размеры альбома: 29 х 27 х 7 см
  • Вес: 1.4 кг