Фотоальбом Полином магнитный, 50 листов 23х28 см - «Portfolio», черный
Код товара:УТ-00091524
Артикул:FA 50М.004-2
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаМагнитный
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницБумага
ТематикаДругое
Размер альбома29 х 27 х 7 см, размер листа: 23 х 28 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографиймагнитные листы
Крепление страницметаллические кольца
Описание
Фотоальбом с 50 магнитными листами размера 23 х 28 см. Подходит для размещения фото, рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего. В произвольном порядке – вертикально, горизонтально, по диагонали, как угодно. Формат изображения любой – почти до А4. В серии Portfolio представлены строгие минималистичные дизайны в черном или белом цвете. Твердый переплет, обложка из ламинированного картона, бумажные страницы крепятся на металлические кольца.
Характеристики
- Размер листа: 23 х 28 см
- Количество листов / страниц: 50 / 100
- Крепление фотографий: магнитные листы
- Крепление страниц: металлические кольца
- Материал обложки / страниц: картон / бумага
- Размеры альбома: 29 х 27 х 7 см
- Вес: 1.4 кг