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Фотоальбом Полином магнитный, 50 листов 23х28 см - «Portfolio», белый

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Код товара: УТ-00091523 Артикул: FA 50М.004-1 Код товара: УТ-00091523 Артикул: FA 50М.004-1 Тип фотоальбома Магнитный Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Магнитные листы Тематика Другое Размер альбома 29 х 27 х 7 см, размер листа: 23 х 28 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий магнитные листы Крепление страниц металлические кольца Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома Магнитный Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Магнитные листы Тематика Другое Размер альбома 29 х 27 х 7 см, размер листа: 23 х 28 см Количество листов / страниц 50 / 100 Крепление фотографий магнитные листы Крепление страниц металлические кольца Описание Фотоальбом с 50 магнитными листами размера 23 х 28 см. Подходит для размещения фото, рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего. В произвольном порядке – вертикально, горизонтально, по диагонали, как угодно. Формат изображения любой – почти до А4. В серии Portfolio представлены строгие минималистичные дизайны в черном или белом цвете. Твердый переплет, обложка из ламинированного картона, бумажные страницы крепятся на металлические кольца. Характеристики Размер листа: 23 х 28 см

Количество листов / страниц: 50 / 100

50 / 100 Крепление фотографий: магнитные листы

магнитные листы Крепление страниц: металлические кольца

металлические кольца Материал обложки / страниц: картон / бумага

картон / бумага Размеры альбома: 29 х 27 х 7 см

Вес: 1.4 кг Видео Наш обзор

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