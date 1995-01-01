Фотоальбом Полином 50 листов 23х28 см, магнитный, Magic view - Туман
Код товара:УТ-00090071
Артикул:FA 50M.002-3.6
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаМагнитный
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницМагнитные листы
ТематикаПутешествие
Размер альбома29 х 27 х 7 см
Количество листов / страниц50 / 100
Крепление фотографиймагнитные листы
Крепление страницметаллические кольца
Описание
Фотоальбом с 50 магнитными листами, подходит для размещения 200 фотографий размера 10 х 15 или 13 х 18 см (по 2 на странице) или 100 фотографий формата 15 х 20, 15 х 23 см. Магнитные листы также подходят для размещения рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего, они позволяют размещать фото в произвольном порядке – вертикально, горизонтально или по диагонали. Обложка выполнена из ламинированного картона. В серию Magic view входит несколько вариантов дизайна с красивыми пейзажными видами. Страницы выполнены из плотного картона и надежно скреплены между собой металлическими кольцами.
Характеристики
- Размер альбома: 29 х 27 х 7 см
- Вес: 1.4 кг
- Количество листов / страниц: 50 / 100
- Крепление фотографий: магнитные листы
- Крепление страниц: металлические кольца
- Материал обложки / страниц: ламинированный картон / бумага