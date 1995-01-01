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Фотоальбом Полином 50 листов 23х28 см, магнитный, Magic view - Туман

  • 50 листов 23х28 см, магнитный, Magic view - Туман
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, Magic view - Туман
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, Magic view - Туман
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, Magic view - Туман
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, Magic view - Туман
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, Magic view - Туман
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, Magic view - Туман
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, Magic view - Туман
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, Magic view - Туман
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, Magic view - Туман
  • 50 листов 23х28 см, магнитный, Magic view - Туман
Код товара:УТ-00090071
Артикул:FA 50M.002-3.6

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотоальбом с 50 магнитными листами, подходит для размещения 200 фотографий размера 10 х 15 или 13 х 18 см (по 2 на странице) или 100 фотографий формата 15 х 20, 15 х 23 см. Магнитные листы также подходят для размещения рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего, они позволяют размещать фото в произвольном порядке – вертикально, горизонтально или по диагонали. Обложка выполнена из ламинированного картона. В серию Magic view входит несколько вариантов дизайна с красивыми пейзажными видами. Страницы выполнены из плотного картона и надежно скреплены между собой металлическими кольцами.

Характеристики

  • Размер альбома: 29 х 27 х 7 см
  • Вес: 1.4 кг
  • Количество листов / страниц: 50 / 100
  • Крепление фотографий: магнитные листы
  • Крепление страниц: металлические кольца
  • Материал обложки / страниц: ламинированный картон / бумага