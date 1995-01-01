Фотоальбом с 50 магнитными листами, подходит для размещения 200 фотографий размера 10 х 15 или 13 х 18 см (по 2 на странице) или 100 фотографий формата 15 х 20, 15 х 23 см. Магнитные листы также подходят для размещения рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего, они позволяют размещать фото в произвольном порядке – вертикально, горизонтально или по диагонали. Обложка выполнена из ламинированного картона. В серию Magic view входит несколько вариантов дизайна с красивыми пейзажными видами. Страницы выполнены из плотного картона и надежно скреплены между собой металлическими кольцами.

Характеристики