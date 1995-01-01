Фотоальбом Полином магнитный, 10 листов 23х28 см, «Milky way» Млечный путь
Код товара:УТ-00091534
Артикул:FA 10М.007
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаМагнитный
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницМагнитные листы
ТематикаДругое
Размер альбома29 х 25 х 2.5 см, размеры листа: 23 х 28 см
Количество листов / страниц10 / 20
Крепление фотографиймагнитные листы
Крепление страницпластиковая спираль
Описание
Фотоальбом с 10 магнитными листами размера 23 х 28 см. Магнитные листы подходят для размещения фото, рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего. Фотографии можно размещать в произвольном порядке – вертикально, горизонтально, по диагонали, как угодно. Формат изображения любой – практически до А4. Альбом выполнен в твердой обложке из ламинированного картона, страницы бумажные, они скреплены с корешком с помощью пластиковой спирали.
Альбом вмещает до 40 фотографий формата 10 х 15 см.
Характеристики
- Размеры листа: 23 х 28 см
- Количество листов / страниц: 10 / 20
- Крепление фотографий: магнитные листы
- Крепление страниц: пластиковая спираль
- Материал обложки / страниц: картон / бумага
- Размер альбома: 29 х 25 х 2.5 см
- Вес: 530 г