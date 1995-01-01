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Фотоальбом Полином магнитный, 10 листов 23х28 см, «Fluffy pets» Мяу

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Код товара: УТ-00091531 Артикул: FA 10М.005-2 Код товара: УТ-00091531 Артикул: FA 10М.005-2 Тип фотоальбома Магнитный Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Магнитные листы Тематика Другое Размер альбома 29 х 25 х 2.5 см, размеры листа: 23 х 28 см Количество листов / страниц 10 / 20 Крепление фотографий магнитные листы Крепление страниц пластиковая спираль Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома Магнитный Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Магнитные листы Тематика Другое Размер альбома 29 х 25 х 2.5 см, размеры листа: 23 х 28 см Количество листов / страниц 10 / 20 Крепление фотографий магнитные листы Крепление страниц пластиковая спираль Описание Фотоальбом с 10 магнитными листами размера 23 х 28 см. Магнитные листы подходят для размещения фото, рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего. Фотографии можно размещать в произвольном порядке – вертикально, горизонтально, по диагонали, как угодно. Формат изображения любой – практически до А4. Альбом выполнен в твердой обложке из ламинированного картона, страницы бумажные, они скреплены с корешком с помощью пластиковой спирали. Альбом вмещает до 40 фотографий формата 10 х 15 см. Характеристики Размеры листа: 23 х 28 см

Количество листов / страниц: 10 / 20

10 / 20 Крепление фотографий: магнитные листы

магнитные листы Крепление страниц: пластиковая спираль

пластиковая спираль Материал обложки / страниц: картон / бумага

картон / бумага Размер альбома: 29 х 25 х 2.5 см

29 х 25 х 2.5 см Вес: 530 г Видео Наш обзор

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