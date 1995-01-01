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Фотоальбом Полином магнитный, 10 листов 23х28 см, «Fluffy pets» Гррр

  • магнитный, 10 листов 23х28 см, «Fluffy pets»
  • магнитный, 10 листов 23х28 см, «Fluffy pets»
  • магнитный, 10 листов 23х28 см, «Fluffy pets»
  • магнитный, 10 листов 23х28 см, «Fluffy pets»
  • магнитный, 10 листов 23х28 см, «Fluffy pets»
  • магнитный, 10 листов 23х28 см, «Fluffy pets»
  • магнитный, 10 листов 23х28 см, «Fluffy pets»
Код товара:УТ-00091533
Артикул:FA 10М.005-4

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотоальбом с 10 магнитными листами размера 23 х 28 см (до 40 фото формата 10 х 15 см). Магнитные листы подходят для размещения фото, рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего. В произвольном порядке – вертикально, горизонтально, по диагонали, как угодно. Формат изображения любой – практически до А4. Альбом выполнен в твердой обложке из ламинированного картона, листы – из плотной бумаги.

Серия Fluffy pets посвящена нашим любимым домашним животным. На обложке этой модели – милый французский бульдог в толстовке, альбом отлично подойдет для снимков вашего питомца, да и просто всем любителям собак.

Размер фотоальбома:

  • Высота 29 см
  • Ширина 25 см
  • Глубина 2,5 см

Вес: 530 г.