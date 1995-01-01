Фотоальбом Полином магнитный, 10 листов 23х28 см, «Fluffy pets» Гррр
Код товара:УТ-00091533
Артикул:FA 10М.005-4
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаМагнитный
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницМагнитные листы
ТематикаДругое
Размер альбома29 х 25 x 2.5 см, размер листа: 23 х 28 см
Количество листов / страниц10 / 20
Крепление фотографиймагнитные листы
Крепление страницпластиковая спираль
Описание
Фотоальбом с 10 магнитными листами размера 23 х 28 см (до 40 фото формата 10 х 15 см). Магнитные листы подходят для размещения фото, рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего. В произвольном порядке – вертикально, горизонтально, по диагонали, как угодно. Формат изображения любой – практически до А4. Альбом выполнен в твердой обложке из ламинированного картона, листы – из плотной бумаги.
Серия Fluffy pets посвящена нашим любимым домашним животным. На обложке этой модели – милый французский бульдог в толстовке, альбом отлично подойдет для снимков вашего питомца, да и просто всем любителям собак.
Размер фотоальбома:
- Высота 29 см
- Ширина 25 см
- Глубина 2,5 см
Вес: 530 г.