Фотоальбом с 10 магнитными листами размера 23 х 28 см (до 40 фото формата 10 х 15 см). Магнитные листы подходят для размещения фото, рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего. В произвольном порядке – вертикально, горизонтально, по диагонали, как угодно. Формат изображения любой – практически до А4. Альбом выполнен в твердой обложке из ламинированного картона, листы – из плотной бумаги.

Серия Fluffy pets посвящена нашим любимым домашним животным. На обложке этой модели – малютка цвергшнауцер, альбом отлично подойдет для снимков вашего питомца, да и просто всем любителям собак.

Размер фотоальбома:

Высота 29 см

Ширина 25 см

Глубина 2,5 см

Вес: 530 г.