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Фотоальбом Полином магнитный, 10 листов 23х28 см, «Flora art» Пионы

  • магнитный, 10 листов 23х28 см, «Flora art» Пионы
  • магнитный, 10 листов 23х28 см, «Flora art» Пионы
  • магнитный, 10 листов 23х28 см, «Flora art» Пионы
  • магнитный, 10 листов 23х28 см, «Flora art» Пионы
  • магнитный, 10 листов 23х28 см, «Flora art» Пионы
Код товара:УТ-00091528
Артикул:FA 10М.002-3

Товар не найден

Характеристики
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Описание
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Описание

Фотоальбом с 10 магнитными листами размера 23 х 28 см. Магнитные листы подходят для размещения фото, рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний и прочего. Фотографии можно размещать в произвольном порядке – вертикально, горизонтально, по диагонали, как угодно. Формат изображения любой – практически до А4. Альбом выполнен в твердой обложке из ламинированного картона, страницы бумажные, они скреплены с корешком с помощью пластиковой спирали.

Альбом вмещает до 40 фотографий формата 10 х 15 см.

Характеристики

  • Размеры листа: 23 х 28 см
  • Количество листов / страниц: 10 / 20
  • Крепление фотографий: магнитные листы
  • Крепление страниц: пластиковая спираль
  • Материал обложки / страниц: картон / бумага
  • Размер альбома: 29 х 25 х 2.5 см
  • Вес: 530 г