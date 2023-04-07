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Фотоальбом Полином 10 листов 23х28 см, магнитный, Cosmo Sketch - Огоньки

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Код товара: УТ-00089356 Артикул: FA 10М.001-1 Код товара: УТ-00089356 Артикул: FA 10М.001-1 Тип фотоальбома Магнитный Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Магнитные листы Тематика Путешествие Размер альбома 29 х 25 х 2.5 см, размер листа: 23 х 28 см Количество листов / страниц 10 / 20 Крепление фотографий магнитная пленка Крепление страниц спираль Все характеристики Товар не найден Задать вопрос Характеристики Развернуть все Свернуть все Альбомы Тип фотоальбома Магнитный Материал обложки Бумага (картон) Материал страниц Магнитные листы Тематика Путешествие Размер альбома 29 х 25 х 2.5 см, размер листа: 23 х 28 см Количество листов / страниц 10 / 20 Крепление фотографий магнитная пленка Крепление страниц спираль Описание Магнитный альбом для фотографий разных форматов. Также подойдет для размещения рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний, вырезок и прочего. Фотографии могут располагаться в произвольном порядке – вертикально, горизонтально или по диагонали. Твердая обложка выполнена из картона, бумажные листы с магнитной пленкой скреплены пластиковой спиралью. Серия Cosmo Sketch включает 2 дизайна в романтичной тематике ночного звездного неба и уличных огней: Млечный путь и Огоньки. Характеристики Размер альбома: 29 х 25 х 2.5 см, размер листа: 23 х 28 см

29 х 25 х 2.5 см, размер листа: 23 х 28 см Количество листов / страниц: 10 / 20

10 / 20 Крепление фотографий: магнитная пленка

магнитная пленка Крепление страниц: спираль

спираль Материал обложки / страниц: картон / картон Видео Наш обзор

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