Товары

Фотоуслуги

Прокат

Сервис

Лекторий

Магазины
Доставка и оплата
Обратная связь
+7 (800) 555-01-02

Появились вопросы?

Мы постараемся ответить как можно скорее.
Тема вопроса*
Нажимая кнопку «Отправить вопрос» я даю: Согласие на обработку персональных данных.
Logo

Фотоальбом Полином 10 листов 23х28 см, магнитный, Cosmo Sketch - Огоньки

  • 10 листов 23х28 см, магнитный, Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10 листов 23х28 см, магнитный, Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10 листов 23х28 см, магнитный, Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10 листов 23х28 см, магнитный, Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10 листов 23х28 см, магнитный, Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10 листов 23х28 см, магнитный, Cosmo Sketch - Огоньки
  • 10 листов 23х28 см, магнитный, Cosmo Sketch - Огоньки
Код товара:УТ-00089356
Артикул:FA 10М.001-1

Товар не найден

Характеристики
Инструкции
Описание
Видео

Описание

Магнитный альбом для фотографий разных форматов. Также подойдет для размещения рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний, вырезок и прочего. Фотографии могут располагаться в произвольном порядке – вертикально, горизонтально или по диагонали. Твердая обложка выполнена из картона, бумажные листы с магнитной пленкой скреплены пластиковой спиралью. Серия Cosmo Sketch включает 2 дизайна в романтичной тематике ночного звездного неба и уличных огней: Млечный путь и Огоньки.

Характеристики

  • Размер альбома: 29 х 25 х 2.5 см, размер листа: 23 х 28 см
  • Количество листов / страниц: 10 / 20
  • Крепление фотографий: магнитная пленка
  • Крепление страниц: спираль
  • Материал обложки / страниц: картон / картон