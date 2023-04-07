Фотоальбом Полином 10 листов 23х28 см, магнитный, Cosmo Sketch - Огоньки
Код товара:УТ-00089356
Артикул:FA 10М.001-1
Товар не найден
Характеристики
Тип фотоальбомаМагнитный
Материал обложкиБумага (картон)
Материал страницМагнитные листы
ТематикаПутешествие
Размер альбома29 х 25 х 2.5 см, размер листа: 23 х 28 см
Количество листов / страниц10 / 20
Крепление фотографиймагнитная пленка
Крепление страницспираль
Описание
Магнитный альбом для фотографий разных форматов. Также подойдет для размещения рисунков, открыток, билетиков, картинок желаний, вырезок и прочего. Фотографии могут располагаться в произвольном порядке – вертикально, горизонтально или по диагонали. Твердая обложка выполнена из картона, бумажные листы с магнитной пленкой скреплены пластиковой спиралью. Серия Cosmo Sketch включает 2 дизайна в романтичной тематике ночного звездного неба и уличных огней: Млечный путь и Огоньки.
Характеристики
- Размер альбома: 29 х 25 х 2.5 см, размер листа: 23 х 28 см
- Количество листов / страниц: 10 / 20
- Крепление фотографий: магнитная пленка
- Крепление страниц: спираль
- Материал обложки / страниц: картон / картон